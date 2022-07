Extrémní vedra sužují Evropu. Rekordy padají i v Česku. Vše o tématu

Národní bezpečnostní úřad uložil čtyřtisícovou pokutu zaměstnanci zahraničního odboru Pražského hradu kvůli nakládání s utajovanými dokumenty. Podle správního řízení, které úřad vedl, zaměstnanec nezaznamenal do manipulační knihy dokument týkající se setkání s bývalou čínskou velvyslankyní v Česku Ma Kche-čchin. Pracovník Hradu pokutu zaplatil. Uvedl to dnes Radiožurnál, kterému to v žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím potvrdil bezpečnostní úřad. Prezidentská kancelář dotazy Radiožurnálu nekomentovala.

Radiožurnál a server Aktuálně.cz už dříve uvedly, že bezpečnostní úřad vedl správní řízení kvůli nakládání s utajovaným dokumentem z listopadu 2021 ohledně setkání ředitele zahraničního odboru Hradu Rudolfa Jindráka s bývalou čínskou velvyslankyní v Česku Ma Kche-čching. Kontroloři prezidentské kanceláři podle Radiožurnálu vyčítali, že dokument nikdo nezapsal do manipulační knihy, tedy sešitu, který slouží pro zaznamenávání utajovaného dokumentu při jeho vytváření, převzetí a předávání.

"Řízení bylo vedeno s fyzickou osobou. Dané fyzické osobě byla uložena pokuta, která již byla z její strany uhrazena, a toto řízení tak bylo ukončeno," sdělil bezpečnostní ředitel Národního bezpečnostního úřadu Jaromír Kadlec.