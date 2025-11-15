Zprávy

Trump zrušil dovozní cla na hovězí, ovoce či kávu, jejichž ceny rostou

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Americký prezident Donald Trump v pátek zrušil dovozní cla na hovězí maso, ovoce, kávu a další potraviny, které v posledních měsících zdražily. Zářijové údaje ministerstva práce podle stanice BBC ukazují, že potraviny zdražily meziročně o 2,7 procenta.
Foto: Shutterstock

Šéf Bílého domu, který zavedl cla na mnoho produktů s cílem vyvinout tlak na ostatní země, sám čelí tlaku, neboť sliboval pokles cen, ale děje se opak, napsala agentura AP. Opoziční demokraté v Trumpově rozhodnutí vidí důkaz, že jeho celní politika vede ke zdražování.

Související

Od soboty v USA platí dodatečná 25procentní cla na dovoz nákladních aut

Čínská nákladní auta Howo

Prezident se rozhodl z celních sazeb vyjmout například avokáda, banány, kokosy, manga či další ovoce, v jehož pěstování podle Trumpa nemohou být Spojené státy soběstačné.

"Trochu jsme couvli u některých potravin, káva je příklad, kde ceny byly trochu moc vysoko. Teď celkem rychle klesnou," řekl Trump novinářům. Neřekl však přímo, že by jím zaváděná cla, která odůvodňuje snahou vyrovnat negativní obchodní bilanci USA s mnoha zeměmi světa, byla příčinou zdražování.

Zářijové údaje ministerstva práce podle stanice BBC ukazují, že potraviny zdražily meziročně o 2,7 procenta. Trump přitom často v rozporu se statistikami opakuje, že od jeho lednového nástupu do funkce jejich ceny klesly. Tento týden Američanům sliboval, že cena kávy ještě letos klesne o 20 procent.

"Prezident Trump konečně připouští to, co jsme vždycky věděli: jeho cla zvyšují ceny Američanům," řekl podle agentury AP demokratický kongresman Dan Beyer. Dodal, že Trumpa podle něj probudil neúspěch republikánů v nedávných místních volbách, kdy dali voliči vládě najevo, že se jim cla vedoucí ke zvyšování cen nelíbí.

 
Mohlo by vás zajímat

Před katedrálou svatého Víta čekají desítky lidí na pohřeb kardinála Duky

Před katedrálou svatého Víta čekají desítky lidí na pohřeb kardinála Duky

Kupka začal sbírat podporu do čela ODS. Stranu chce otevřít, plánuje stínovou vládu

Kupka začal sbírat podporu do čela ODS. Stranu chce otevřít, plánuje stínovou vládu

Počet cizinců v Česku vzrostl – tvoří deset procent populace

Počet cizinců v Česku vzrostl – tvoří deset procent populace

Ekvádor a USA uzavřely dohodu o předávání migrantů a žadatelů o azyl ze třetích zemí

Ekvádor a USA uzavřely dohodu o předávání migrantů a žadatelů o azyl ze třetích zemí
Aktuálně.cz Obsah zahraničí ekonomika

Právě se děje

před 22 minutami
Před katedrálou svatého Víta čekají desítky lidí na pohřeb kardinála Duky

Před katedrálou svatého Víta čekají desítky lidí na pohřeb kardinála Duky

Fronta v oploceném koridoru pod lešením se táhne z Vikářské ulice.
před 23 minutami
"Neobvyklá nehoda." Klubu NHL se při týmové večeři zranila největší hvězda

"Neobvyklá nehoda." Klubu NHL se při týmové večeři zranila největší hvězda

Tým New Jersey přišel na nespecifikovanou dobu o svého nejproduktivnějšího hráče a nejlepšího střelce Jacka Hughese.
Aktualizováno před 56 minutami
Bitvu českých brankářů ovládl Rittich. Hronek dostal loktem do hlavy a nedohrál

Bitvu českých brankářů ovládl Rittich. Hronek dostal loktem do hlavy a nedohrál

David Rittich byl vyhlášen jako třetí hvězda zápasu proti Utahu. Filip Hronek odstoupil po úderu loktem od Andreje Svečnikova.
před 1 hodinou
V Boleslavi zažil Rivalda, dnes vozí vzorky. Ve čtyři už jsem za volantem, líčí Holub

V Boleslavi zažil Rivalda, dnes vozí vzorky. Ve čtyři už jsem za volantem, líčí Holub

Když se Petra Čecha ptali, čí zakončení se nejhůře čte, řekl jméno Radim Holub. Šikovný útočník oslavil padesátku a ohlíží se za pestrou kariérou.
před 1 hodinou
KVÍZ: Okurka, žehlička i matrjoška. Rozpoznáte slavné stavby jen podle jejich obrysů?
Infografika

KVÍZ: Okurka, žehlička i matrjoška. Rozpoznáte slavné stavby jen podle jejich obrysů?

Poznáte slavné světové stavby jen podle obrysu? Otestujte se v kvízu s „okurkou“, „žehličkou“ i „matrjoškou“.
před 1 hodinou
Kupka začal sbírat podporu do čela ODS. Stranu chce otevřít, plánuje stínovou vládu

Kupka začal sbírat podporu do čela ODS. Stranu chce otevřít, plánuje stínovou vládu

Programově chce Kupka oslovit nejen pravicové voliče, ale i ty ve středu politického spektra.
před 2 hodinami
Počet cizinců v Česku vzrostl – tvoří deset procent populace

Počet cizinců v Česku vzrostl – tvoří deset procent populace

Nejvíce cizinců žije v Praze, nejméně ve Zlínském kraji.
Další zprávy