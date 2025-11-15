Trump zrušil dovozní cla na hovězí, ovoce či kávu, jejichž ceny rostou

Šéf Bílého domu, který zavedl cla na mnoho produktů s cílem vyvinout tlak na ostatní země, sám čelí tlaku, neboť sliboval pokles cen, ale děje se opak, napsala agentura AP. Opoziční demokraté v Trumpově rozhodnutí vidí důkaz, že jeho celní politika vede ke zdražování.
Prezident se rozhodl z celních sazeb vyjmout například avokáda, banány, kokosy, manga či další ovoce, v jehož pěstování podle Trumpa nemohou být Spojené státy soběstačné.
"Trochu jsme couvli u některých potravin, káva je příklad, kde ceny byly trochu moc vysoko. Teď celkem rychle klesnou," řekl Trump novinářům. Neřekl však přímo, že by jím zaváděná cla, která odůvodňuje snahou vyrovnat negativní obchodní bilanci USA s mnoha zeměmi světa, byla příčinou zdražování.
Zářijové údaje ministerstva práce podle stanice BBC ukazují, že potraviny zdražily meziročně o 2,7 procenta. Trump přitom často v rozporu se statistikami opakuje, že od jeho lednového nástupu do funkce jejich ceny klesly. Tento týden Američanům sliboval, že cena kávy ještě letos klesne o 20 procent.
"Prezident Trump konečně připouští to, co jsme vždycky věděli: jeho cla zvyšují ceny Američanům," řekl podle agentury AP demokratický kongresman Dan Beyer. Dodal, že Trumpa podle něj probudil neúspěch republikánů v nedávných místních volbách, kdy dali voliči vládě najevo, že se jim cla vedoucí ke zvyšování cen nelíbí.