TOP 09 se po rozkolu se starosty sbližuje s Teličkou, jednat chce i se Štětinou

Bývalí europoslanci Pavel Telička a Jaromír Štětina by se v příštích volbách mohli objevit po boku TOP 09. Vyplývá to z informací, které získal deník Aktuálně.cz. S Teličkou už jednání začala. Pro TOP 09 byl dlouho nejbližším partnerem STAN Víta Rakušana. Jenže starostové v řadě krajů odmítli jít s topkou do koalice a teď to vypadá, že budou spolupracovat nanejvýš v pár krajích.

Je to záležitost, která se zatím odehrává spíše v tichosti politického zákulisí. Podle zjištění on-line deníku Aktuálně.cz by mohlo vzniknout zcela nové - a pro některé překvapivé - spojenectví mezi TOP 09 a hnutím Hlas Pavla Teličky.

"S Hlasem pana Teličky jednáme," potvrdil Aktuálně.cz místopředseda TOP 09 a zároveň její předseda ve středních Čechách Jan Jakob. Vzápětí však dodal, že nechce předjímat, jak to dopadne. "Jednáme se širším spektrem stran, hnutí a osobností a jasno by mohlo být na přelomu února a března," uvedl a dodal, že zatím není ani jasné, zda by na kandidátce do krajských voleb figuroval přímo lídr Telička.

Ten říká to samé. "Je pravda, že určitá jednání jsou v tomto směru vedena. Ale ta jednání nejsou vůbec o Teličkovi. Jestli já budu, nebo nebudu někde kandidovat, není nijak podstatné," tvrdí Telička.

Klíčové jsou pro něj volby do Poslanecké sněmovny příští rok a k těm má současná snaha o sblížení - nejen ve Středočeském kraji - směřovat. "Jediné, co mohu říci, je, že Hlas je zainteresovaný na tom, aby vznikla na celostátní úrovni a případně i na krajských úrovních širší platforma programově stejně zaměřených a hodnotově stejně smýšlejících politických subjektů," řekl. "Hlavní přitom není porazit Babiše, to je spíše vedlejší produkt, nejdůležitější je sestavit koalici, která bude chtít Česko modernizovat a demokratizovat," uvedl Telička.

Telička byl lídrem kandidátky hnutí ANO do Evropského parlamentu, stal se dokonce místopředsedou tohoto parlamentu. S šéfem ANO Andrejem Babišem a celým hnutím se však na podzim roku 2017 ve zlém rozešel. Později už o něm nebylo zdaleka tolik slyšet. Založil sice hnutí Hlas, se kterým se pokusil uspět loni v evropských volbách, ale dostalo jen 2,38 procenta hlasů.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nechtěla zatím jednání s Teličkou komentovat. "Jednáme s celou řadou subjektů a já považuji za prioritní jednání s parlamentními stranami. Samozřejmě ale jednáme i se subjekty, které s námi spolupracovaly i dříve a jsou mimo parlament. Uvidíme, jak to dopadne," řekla nová předsedkyně TOP 09 Aktuálně.cz.

Ani na opakované dotazy nechtěla prozradit více. Argumentovala tím, že jakákoliv medializace by mohla jednáním uškodit. "Já vám v této chvíli nic víc říkat nechci. Je to příliš předčasné. Probíhá mnoho jednání s mnoha stranami, cílem je netříštit síly," uvedla.

Usmíření se Štětinou?

Podle informací Aktuálně.cz někteří lidé v TOP 09 zvažují také spolupráci s Jaromírem Štětinou, který byl v minulých letech za TOP 09 senátorem a následně europoslancem. Na kandidatuře do Evropského parlamentu v roce 2019 se však nedohodli, odešel a založil vlastní hnutí Evropa společně.

Jaromír Štětina Aktuálně.cz sdělil, že zájem o spolupráci mu oznámil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "Volal mi, že předsednictvo TOP 09 schválilo spolupráci s naším hnutím Evropa společně. Takže očekávám, že budeme nyní jednat o spolupráci," uvedl Štětina, který je podle svých slov na něco takového připravený a velmi to vítá.

"Je potřeba udržet a zachránit TOP 09 jako liberální křídlo křesťanského hnutí v České republice a využít toho, že hnutí zvolilo nové předsednictvo," řekl Štětina, který v minulosti kritizoval bývalého předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila.

Pokud jde ale o jednání se Štětinou, záleží na tom, jak si kdo vysvětluje usnesení předsednictva TOP 09. To schválilo jednání se stranami od středu doprava. Podle některých členů to zahrnuje také Štětinovo hnutí, podle některých ne, protože prý Štětina dával najevo, že jeho hnutí vzniklo jen pro loňské evropské volby.

Vím, že mi někteří budou vyčítat hnutí ANO

S Teličkou ale jednání na rozdíl od Štětiny už běží. Aktuálně.cz řekl, že TOP 09 je mu sympatická a blízká. "Programově určitě ano. Nechci nic naznačovat, ale kdybych se na to díval optikou nezúčastněného subjektu, tak je evidentní, že TOP 09 je stejně jako Hlas politická strana více otevřená vytváření nějaké širší platformy. A stejně tak oni i my usilujeme programově o tolik nutné změny v naší zemi. Ale víc už k tomu neřeknu," prohlásil Telička, který podle svých slov jezdí po krajích a snaží se budovat síť regionálních organizací Hlasu.

A tady jsou zcela čerstvé informace o hnutí HLAS Pavla Teličky... Sledujte další informace na @Aktualnecz a @Hospodarky pic.twitter.com/TvBQKwCk3k — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 5, 2019

V případě, že by se Telička dohodl s TOP 09 na spolupráci, musí počítat s tím, že mu budou mnozí připomínat jeho spojenectví s Andrejem Babišem. Tedy s mužem, kterého TOP 09 dlouhodobě velmi ostře kritizuje. Když totiž Babiš stavěl hnutí ANO a potřeboval získat voliče, na billboardech se s ním v roce 2013 objevil právě Telička, stejně jako například herec a diplomat Martin Stropnický, bývalý rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška nebo dnešní eurokomisařka Věra Jourová.

"Samozřejmě že budou zaznívat věci, které se týkají toho, že jsem v minulosti kandidoval za ANO. Už teď, když jezdím po krajích, se s tím setkávám. Jsou lidé, kteří to chápou, jsou lidé, kteří to nechápou," reagoval na dotaz Aktuálně.cz, jestli se neobává toho, že v TOP 09 nebo jinde mu mohou dřívější spolupráci s Babišem vyčítat.

"Uznávám, že jsem svým způsobem pomohl do politiky například některým europoslankyním za ANO, které pro mě dnes představují velké zklamání, a za toto nesu zodpovědnost. To nemůžu smazat. Nikdy jsem ale nesešel z programové a hodnotové cesty, raději jsem ANO opustil a dělám politiku, v kterou věřím. Ale všem bych chtěl připomenout, že hnutí ANO bylo v roce 2013 zcela jinak stavěno, než tomu je teď," říká a poukazuje na to, jak se společně s bývalým europoslancem Petrem Ježkem podílel v minulosti na programu ANO.

"Zapomíná se na to, že původní program ANO byl prozápadní, silně proevropský, liberální, hodnotově usazený, s jasnými a rozpracovanými myšlenkami a osobnostmi jako pan Stropnický, Zlatuška a další. Andrej Babiš se ale postupem času od tohoto programu odvrátil, udělal z ANO hnutí jednoho muže, podpořil Miloše Zemana, přišly věci jako střet zájmů, ovlivňování médií a další věci," popisuje Telička.

Kalousek: Už nejsem Teličkův kritik

Otázka je, jak případně Teličku vezmou politici TOP 09 nebo jejich voliči. Podle informací, které Aktuálně.cz zjišťovalo v kuloárech, by Telička neměl narazit na větší problém. Zastal se ho například i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který ho v minulosti ostře kritizoval.

"Ano, patřil jsem mezi jeho velké kritiky. Ale kdo tady z politiků může říci, že se vzdal zářné a pohodlné politické kariéry kvůli hodnotám jako Pavel Telička? Tedy pravicovým, proevropským a prozápadním hodnotám, které ctím i já. Pro mě je slušný a důvěryhodný člověk," řekl Aktuálně.cz Kalousek. Dodal, že však není tím, kdo by s Teličkou nebo jeho hnutím Hlas vedl jakákoliv politická jednání o spolupráci. Pokud jde o Štětinu, ten má ke Kalouskovi dlouhodobě blízko, takže Kalousek spolupráci s ním jednoznačně vítá.

Problém by neměl být ani mezi Štětinou a Teličkou. Byť Telička byl v komunistické straně a Evropa společně na svém loňském listopadovém sjezdu přijala usnesení, že současná KSČM by měla být postavena mimo zákon. "Je možné, že nějaké protesty proti spolupráci s panem Teličkou můžou být, ale důležitější je pro mě to, co dělá pan Telička teď. Teď je nejzásadnější vyřešit postavení opozice, která bude slabá, pokud se nesjednotí," argumentuje Jaromír Štětina.

Spolupráce se STAN se TOP 09 nedaří

Vyjednávání TOP 09 souvisí také s děním ohledně dřívější spolupráce se Starosty a nezávislými - například ve zmiňovaných středních Čechách i jinde. Dlouho to vypadalo, že ve Středočeském kraji vznikne koalice TOP 09 a STAN, případně ještě dalších stran. Jenže nakonec nic nevzniklo.

Podle posledních informací budou TOP 09 a STAN spolupracovat před krajskými volbami v jednom jediném kraji. A to v Ústeckém, kde mají obě strany samostatně nejmenší šanci na úspěch. "Zatím nejsou uzavřena jednání v celé řadě krajů. Je předčasné to finálně hodnotit. Když se někde podaří spolupráce se STAN, bude mě to jen těšit," reaguje Markéta Pekarová Adamová, která ještě v polovině loňského prosince říkala, že spolupráce se STAN se "rýsuje jen asi ve čtyřech krajích".

TOP 09 zintenzivnila jednání s jinými stranami a hnutími, protože jinak by jí hrozil vážný propad. Odtud pramení i důvod jednání s Hlasem Pavla Teličky a dalšími. V současnosti to dokonce vypadá tak, že TOP 09 bude v regionech víc spolupracovat s ODS či KDU-ČSL než Starosty a nezávislými.

"Otevřeně říkám, že v mnoha krajích je na spadnutí spolupráce například s KDU-ČSL, ODS, Stranou zelených či lokálními uskupeními," uvedla předsedkyně TOP 09 a jako příklad takového uskupení jmenovala Královéhradecký demokratický klub.

Mimochodem, kvůli volbám v Královéhradeckém kraji se včera vedle sebe postavili předseda STAN Vít Rakušan a předseda ODS Petr Fiala. Společně oznámili, že v rámci spolupráce se dohodli na tom, že v tomto kraji budou kandidovat společně a k sobě vezmou ještě hnutí Východočeši.

Zda půjde spíše jen o něco výjimečného, nebo spolupráce ODS a STAN vznikne i v dalších krajích, nebo dokonce před volbami do Poslanecké sněmovny, se teprve uvidí.

Předseda ODS Petr Fiala ale při podpisu memoranda vzpomněl slova šéfa STAN Víta Rakušana z lednového kongresu ODS, kde vyzval občanské demokraty ke "společnému překonání" současné politické situace. "Dnes děláme podle mého názoru jeden ze silných kroků pro politickou změnu," řekl Fiala, k němuž se přidal i Rakušan.

"My všichni cítíme celospolečenskou poptávku a výzvu k nám politikům: Stávající politická situace dobrá není, zkuste se dohodnout. My Starostové a nezávislí se o takové dohody opravdu pokoušíme, a to napříč celou republikou," tvrdil Rakušan s tím, že je nutné, aby spolupráce s ODS či jinými v regionech byla postavena na silném programu a silných osobnostech s nadějí na vítězství. O TOP 09 se nijak nezmínil.