Zprávy

Tohle jsou herní vítězové a poražení roku 2025. Některá jména vás možná překvapí

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Viet Tran Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek, Viet Tran
před 1 hodinou
Krotitelé bossů bilancují rok 2025 a ukazují, že herní scéna letos nabídla všechno: monumentální úspěchy, nečekané úkroky vedle i návraty žánrů, které mnozí už pohřbili. Jejich „mini Game Awards“ tak shrnují rok, kdy se blockbusterům dařilo, indie scéna znovu překvapovala — a některé legendy překvapivě narazily.
Krotitele bossů - to nejhorší a nejlepší za rok 2025 | Video: Jakub Zuzánek, Viet Tran, Vojtěch Gross

Vítěz roku je tentokrát výsledkem vzácné shody: Kingdom Come: Deliverance II od českého studia Warhorse si od krotitelů s přehledem odnáší titul nejzásadnější hry roku 2025. Není to zrovna překvapení - pokračování českého hitu nabídlo technicky sebevědomý svět, který působí živěji než leckterá současná metropole, a příběh, který se nebojí ambicí. Spolu s výjimečným hudebním doprovodem tak KCD2 připomnělo, že i historická RPG mohou být zábavná natolik, že i přehnaný realismus neodradí většinu hráčů. Výrazně ale bodovalo i Clair Obscur: Expedition 33, které ukázalo, že JRPG může vypadat úplně jinak, než jsme zvyklí - a ještě u toho bodovat kriticky i komerčně. I proto je tento francouzský počin žhavým kandidátem na hru roku na The Game Awards 2025, které se v pátek 12. prosince tradičně konají v Los Angeles.

Poslechněte si celý díl také jako podcast:

Na opačném konci spektra se ocitly hry, od kterých se čekalo víc, než nakonec nabídly. Elden Ring Nightreign doplatil na to, že se příliš vzdálil vlastní DNA - experimentoval, ale zapomněl, proč hráči sérii milují. Ve výsledku možná jde o úspěšnou hru, ale vyvstává otázka, zda byla vůbec potřeba. Do přehledu zklamání se vešli také letošní Pokémoni, kteří po letech stagnace připomínají spíše opotřebovanou franšízu než evoluční skok, čemuž se nevyhnula ani kampaň Call of Duty: Black Ops 7, která dokázala svou totální neoriginalitou a trestuhodným zpracováním zklamat fanoušky na plné čáře.

Rok 2025 ovšem nebyl jen o velkých značkách, které se buď trefily, nebo netrefily. Některé tituly překvapily právě tím, jak nenápadně přišly - a jak dlouho u nich hráči nakonec zůstali. Tempest Rising dokázal, že realtimové strategie nejsou relikt minulosti, ale plnohodnotná volba současnosti, která staré mechaniky oživuje způsobem, na který fanoušci tohoto žánru čekali dlouhá léta. A remaster Oblivionu připomněl, že nostalgie má sílu - zvlášť když se pojí s moderní technickou péčí a trochou sebeironie, kterou si původní hra beztak vždy nesla. Výsledek? Rok 2025 byl v herním světě velmi pestrý a můžeme se jen těšit, co všechno nám přinese ten nadcházející.

 
Mohlo by vás zajímat

"Krvácí a transfuze není k dispozici." Ukrajina ztrácí nejschopnější stíhačky

"Krvácí a transfuze není k dispozici." Ukrajina ztrácí nejschopnější stíhačky
1:14

Za prodej e-cigaret nově až osm let vězení. Mexiko schválilo přísnou novelu

Za prodej e-cigaret nově až osm let vězení. Mexiko schválilo přísnou novelu

Šéfka EK označila schůzku s Babišem za dobrou, řešili i cestu Ukrajiny k míru

Šéfka EK označila schůzku s Babišem za dobrou, řešili i cestu Ukrajiny k míru

Ukrajinci mohutně zaútočili na ruské cíle. Trefili i ropnou plošinu v Kaspickém moři

Ukrajinci mohutně zaútočili na ruské cíle. Trefili i ropnou plošinu v Kaspickém moři
Aktuálně.cz Obsah Krotitelé bossů videohra hra ceny 2025

Právě se děje

před 10 minutami
"Krvácí a transfuze není k dispozici." Ukrajina ztrácí nejschopnější stíhačky
1:14

"Krvácí a transfuze není k dispozici." Ukrajina ztrácí nejschopnější stíhačky

Ukrajinci v současné době operují na frontě se čtyřmi typy stíhaček a právě u Su-27 nejvíc hrozí, že o ně definitivně přijdou.
před 24 minutami
Za prodej e-cigaret nově až osm let vězení. Mexiko schválilo přísnou novelu

Za prodej e-cigaret nově až osm let vězení. Mexiko schválilo přísnou novelu

Prodej elektronických cigaret se pokusil v Mexiku zakázat už v roce 2022 tehdejší prezident Andrés Manuel López Obrador.
před 1 hodinou
Skvělá Ledecká útočila na vítězství v tréninku na sjezd. Nakonec skončila těsně druhá

Skvělá Ledecká útočila na vítězství v tréninku na sjezd. Nakonec skončila těsně druhá

Ester Ledecká byla druhá v tréninku na sjezd Světového poháru ve Svatém Mořici. Českou lyžařku porazila o 13 setin Švýcarka Joana Hählenová.
Aktualizováno před 1 hodinou
Šéfka EK označila schůzku s Babišem za dobrou, řešili i cestu Ukrajiny k míru

ŽIVĚ
Šéfka EK označila schůzku s Babišem za dobrou, řešili i cestu Ukrajiny k míru

Aktuální dění na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Tohle jsou herní vítězové a poražení roku 2025. Některá jména vás možná překvapí
54:00

Tohle jsou herní vítězové a poražení roku 2025. Některá jména vás možná překvapí

Krotitelé bossů uzavírají herní rok: největší hity, nejhlubší pády a pár překvapení, která nečekal nikdo.
Aktualizováno před 2 hodinami
Ukrajinci mohutně zaútočili na ruské cíle. Trefili i ropnou plošinu v Kaspickém moři

ŽIVĚ
Ukrajinci mohutně zaútočili na ruské cíle. Trefili i ropnou plošinu v Kaspickém moři

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Zelenskyj po korupčním skandálu ztrácí podporu. Na paty mu šlape oblíbený generál

Zelenskyj po korupčním skandálu ztrácí podporu. Na paty mu šlape oblíbený generál

Volodymyr Zelenskyj souhlasí s konáním voleb - hned jak to dovolí ukrajinské zákony a spojenci včetně USA zaručí bezpečnost v průběhu hlasování.
Další zprávy