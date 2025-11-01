Zprávy

Těla, která v pátek vrátil Hamás Izraeli, nepatří žádnému z rukojmích

Pozůstatky tří těl, které v pátek vrátilo teroristické hnutí Hamás do Izraele, nepatří žádnému z mrtvých rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy. Podle agentury AFP to uvedl mluvčí izraelské armády. V Pásmu Gazy tak nadále zůstává jedenáct mrtvých rukojmích.
Ozbrojenci Hamásu v Chán Júnisu vynášejí mrtvé tělo během pátrání po zemřelých rukojmích, jež teroristická organizace unesla během útoku na Izrael 7. října 2023.
Ozbrojenci Hamásu v Chán Júnisu vynášejí mrtvé tělo během pátrání po zemřelých rukojmích, jež teroristická organizace unesla během útoku na Izrael 7. října 2023. | Foto: Reuters

Hamás částečné pozůstatky předal v pátek v noci zástupcům Červeného kříže, kteří je vrátili izraelské armádě. Identitu navrácených mrtvých prověřuje národní institut forenzní medicíny Abu Kabir v Tel Avivu.

Hamás už několikrát Izraeli předal těla, která později nebyla ztotožněna jako zadržovaní mrtví rukojmí. Například v noci na úterý hnutí předalo částečné pozůstatky patřící rukojmímu Ofiru Carfatimu, kterého skoro před dvěma roky v Pásmu Gazy exhumovala izraelská armáda.

Od 10. října, kdy vstoupilo v platnost současné příměří, vrátil Hamás a jeho spojenci pozůstatky patnácti izraelských rukojmích, jednoho thajského a jednoho nepálského rukojmího. V Pásmu Gazy jsou tak dosud zadržována těla jedenácti rukojmích, včetně jednoho Thajce a jednoho Tanzance.

Všichni kromě jednoho byli uneseni či zabiti při útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael 7. října 2023. Jedno tělo patří vojákovi zabitému v jedné z předešlých válek v roce 2014.

Posledních dvacet živých izraelských rukojmích Hamás vydal 13. října. Izrael dosud v rámci dohody o příměří vrátil těla 225 Palestinců. Dohoda předpokládá navrácení těl patnácti Palestinců výměnou za každé jedno tělo izraelského rukojmího.

 
