Takovým dětem zuby nevrtáme, řekl zubař matce autistické holčičky

Handicapované pacienty zubaři často místo ošetření v ambulanci raději posílají na zákrok v celkové anestezii. Míst, kde taková ošetření provádí a jsou hrazena pojišťovnou, je ale málo, a čekací doby jsou proto nepřiměřeně dlouhé - u dospělých asi čtyři měsíce, u dětí i déle. Špatná je i dostupnost takových pracovišť, jsou hlavně ve velkých městech a v některých krajích chybí úplně. Na tyto problémy upozornila ombudsmanka Anna Šabatová ve svém nedávném průzkumu.

Třináctiletou Amy, která trpí autismem a vzácnou genetickou vadou, rozbolel zub. Její matka Marcela ji vzala na ambulanci pro akutní případy ve Fakultní nemocnici v Motole. Ošetřující lékařka se podle slov matky dceři do pusy krátce podívala a řekla, že ji objedná na ošetření v celkové anestezii.

"Dcera nijak nezlobila a měli jsme s sebou i asistentku, ale je to už běžná praxe, že tyto děti rovnou posílají na ošetření v celkové anestezii," popsala situaci paní Marcela.

Termín pro ošetření v celkové anestezii dostala Amy čtyři měsíce po návštěvě ambulance, zub ji po celou dobu bolel. Matka se navíc domnívala, že jde jen o povrchový kaz a vytrhnutí zubu ani celková anestezie nejsou nutné.

"Těmhle dětem se zuby nevrtají, ale trhají"

"Ani v den operace jsem nebyla smířená s tím, že budou Amy uspávat, ona anestezii špatně snáší. Snažila jsem se je přesvědčit, aby se na ni aspoň podívali, protože do té doby to neudělali," říká paní Marcela. "Přišel mladý doktor a řekl mi, že se na dceru dívat nebude," popisuje paní Marcela.

Po hádce s lékařem nakonec Amy poslali na rentgen. Zjistilo se, že jde skutečně jen o malý povrchový kaz. Až potom se na ni doktor podle slov matky poprvé podíval a řekl, že její zuby jsou doopravdy pěkné. "Řekla jsem, že nechci, aby ji operovali, když má jen povrchový kaz a znovu jsem zubaře přemlouvala, jestli by nemohla být ošetřená ambulantně. Řekl mi, že těmhle dětem zuby prostě nevrtají, ale rovnou trhají, že nemá smysl tyhle děti ošetřovat ambulantně. Tak jsme prostě odešli," popisuje.

Nemocnice se brání, přístup je ke všem stejný

Nemocnice zvláštní přístup k dětem s postižením nebo autismem odmítá. "Ačkoli jsou děti s autismem velice specifickými pacienty, využíváme u nich

postupy stejné jako u zdravých dětí. Musíme je upravovat s přihlédnutím k

jejich individuálním potřebám, komunikačním schopnostem, často přímo s

vazbou na konkrétního pacienta. Důležité je obrnit se vysokou dávkou

trpělivosti a při neúspěchu hledat nové cesty, schůdné pro dítě, pro rodiče

i ošetřující personál," reagovala tisková mluvčí Fakultní nemocnice v Motole Pavlína Danková na výše popsaný případ malé Amy.

"Rozhodnutí, která forma ošetření je pro pacienta nejlepší, probíhá vždy individuálně, po zvážení rizik a přínosů ošetření," doplnila.

Paní Marcela po odchodu z nemocnice zkoušela zubaře všech svých známých, ale vždy když zmínila, že je dcera handicapovaná, řekli jí, že kapacita ordinace je naplněná. Soukromé kliniky byly ochotné ošetřit Amy hned další den, ale ceny za zákrok se pohybovaly okolo 10 tisíc korun.

Na základě podobných případů se začala tématem zabývat ombudsmanka Anna Šabatová. Nejdříve oslovila neziskové organizace, které se věnují pomoci lidem s mentálním postižením, a ptala se na zkušenosti jejich klientů. "Shromáždili jsme tak řadu různorodých problémů - od odmítání přijetí do péče praktického zubního lékaře přes nevhodnou komunikaci zdravotníků a nedostatky při informování o způsobu ošetření až po dlouhé čekací doby," popisuje Šabatová v úvodu výzkumné zprávy některé důležité problémy.

Roli v přeposílání pacientů ze zubní ordinace do nemocnice můžou do určité míry hrát i peníze. Lékaři totiž za ošetření lidí s mentálním onemocněním nebo právě autismem dostanou od pojišťovny stejnou částku jako za jednodušší práci se zdravým pacientem. "K významným aspektům jistě patří otázka finanční kompenzace, protože práce s takovým nespolupracujícím pacientem vyžaduje mnohem delší čas. To může zapříčinit, že stomatologové běžně nechtějí tyto zákroky provádět, v důsledku čehož jsou potom lůžková zařízení přetěžována," myslí si Roman Prymula, náměstek pro zdravotní péči ministra zdravotnictví.

Paní Marcela pro svou dceru nakonec zdravotnickou pomoc našla. "Kamarádka mi pak dala tip na Kliniku 1. lékařské fakulty na Kateřinské, kde je ordinace pro problémové děti. Používají částečnou anestezii. Ošetřují postižené i zdravé děti, které mají velký strach," vysvětluje.

"Ten zub, který chtěli trhat pod anestezií s třídenní hospitalizací, vyvrtala skvělá paní doktorka za 5 minut, a to bez anestezie nebo injekce, to byl neporovnatelný přístup," popisuje paní Marcela.

Nová pravidla pro proplácení částečné anestezie

Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera je právě ošetření pod sedací rajským plynem nebo léky přímo v ambulanci v zahraničí běžnou praxí a vítá, že nyní bude pojišťovnami hrazeno i v Česku. "Je nejvyšší čas dohnat civilizační zpoždění a s dětmi se přestat prát, ale využít moderních metod ke zklidnění. Ani dospělý není nadšený, když se mu má trhat zub, natož pak malý školák či předškolák. Tam je omezená možnost něco vysvětlit, o nemocných dětech nemluvě," říká.

"I pojišťovny by si měly uvědomit, že rychlé ambulantní ošetření je pro ně levnější než ošetření v celkové anestezii s třídenní hospitalizací," myslí si Marcela.

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich potvrdil, že budou všechny pojišťovny zvyšovat úhrady za ošetření pacienta s poruchou autistického spektra v ordinaci zubního lékaře například právě pomocí tzv. sedace (částečné anestezie - pozn. redakce). Na doporučení psychiatra bude vyšší úhrada platit i pro pacienty s jinou psychiatrickou diagnózou.

Celková anestezie by pak byla nutná jen u opravdu těžkých případů. I na ošetření v narkóze se úhrady zvýší, platí to ale pouze pro ošetření ve fakultních a krajských nemocnicích. Podle Šmuclera je nutné, aby pojišťovny nasmlouvaly více míst, kde budou ošetření v celkové anestezii provádět, aby se čekací doby zkrátily. Vyšší úhrady ve stejném počtu nemocnic podle něj nepomohou s problémem kapacit. Že bude i toto do budoucna snahou Svazu zdravotních pojišťoven, Friedrich také potvrdil.

Video: České zdravotnictví nám nenabízelo nic. Jediná věc hrazená státem je, že jednou za měsíc přijde člověk a dá vám rady, říká matka autisty