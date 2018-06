Stát vám ušetří statisíce, s dotací zateplíte i za polovinu

Dotační program Nová zelená úsporám jede na plné obrátky. V době rostoucích výdajů na bydlení vám dokáže ušetřit i statisíce korun.

Na zateplení rodinného domu stát přispívá z programu Nová zelená úsporám průměrně 250 tisíci korunami, u bytových domů je to 820 tisíc korun.

Podporuje i stavbu domů v pasivním standardu a obnovitelné zdroje energie.

Za kombinaci s kotlíkovou dotací přidává bonus až 40 tisíc korun.

Žádost může podat majitel domu kdykoliv před, v průběhu i po ukončení stavby či renovace do roku 2021.

Podívejte se, na co vše můžete při rekonstrukci a stavbě domu dotaci získat a kolik vám uspoří. Bude to sice chtít nějaké papírování, ale ušetřené peníze z vaší kapsy za trochu té námahy stojí.

Dům zateplíte i za polovinu

Jste-li majiteli rodinného či bytového domu a plánujete-li novou fasádu, zateplení stropů, podlah, výměnu oken a dveří, měli byste zpozornět. Právě to je oblast, o kterou je mezi zájemci o dotace největší zájem. Částka, kterou lze od státu získat, není totiž vůbec zanedbatelná. "U rodinných domů se příspěvek pohybuje v průměru kolem 250 tisíc korun, u bytových domů je to přes 820 tisíc korun," vyčísluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jenž dotace administruje.

Nemusí přitom jít vždy o celkovou rekonstrukci domu. Na dotaci dosáhnete, i pokud plánujete jen některou z úprav. Mějte však na paměti, že výše podpory je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených úprav. Tedy čím lepší zateplení čili nižší energetická náročnost budovy, tím vyšší podpora. Příspěvek se tak může vyšplhat až na 50 procent výdajů na projekt.

Myslíte ekologicky, ušetříte ještě více

Program však nepodporuje jen klasické zateplování. Pokud rekonstrukci doplníte o ekologičtější a úspornější kotel na biomasu či tepelné čerpadlo, připojíte solární systém či rekuperační jednotku, vyšplhá se dotace ještě výše. Opět to může být částka od desítek tisíc až po statisíce korun. Například na nově dotované výkonnější fotovoltaické elektrárny program přispívá 150 tisíci korunami.

Rezort životního prostředí myslí také na podporu novějších "eko" technologií. Jestliže vám záleží na tom, abyste žili úsporně a zároveň šetřili přírodní zdroje, zvažte systém využívající teplo z odpadní "šedé" vody nebo stále oblíbenější zelené střechy.

Bonus až 40 tisíc

Ti z vás, kteří úspěšně žádali krajský úřad o kotlíkovou dotaci, mají možnost přijít si na dalších 40 tisíc korun. Na tento tzv. dotační bonus máte nárok, zkombinujete-li žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám se získanou dotací na výměnu kotle. Bonus můžete využít do dvou let od získání dotace na nový kotel.

Investovat do pasivního domu se vyplatí

Program Nová zelená úsporám myslí také na ty, kteří stavbu rodinného i bytového domu teprve plánují. Pokud investujete do domu s velmi nízkou energetickou náročností, přilepšíte si z programu o 300 tisíc korun. Vybavíte-li novostavbu navíc některým z obnovitelných zdrojů energie, tedy solárními, termickými či fotovoltaickými kolektory, nebo rekuperací a dosáhnete-li stanovených technických parametrů, dostanete se na příspěvek až 450 tisíc korun.

Získat dotaci je jednodušší, než si myslíte

Nenechte se odradit, pokud vám někdo tvrdí, že získat dotaci je složité a ani se to nevyplatí. Musíte si sice opatřit projekt, odborný posudek energetického specialisty, případně technický dozor, ale i na to vám program přispěje, a navíc budete mít jistotu, že vše bude provedeno tak, jak má. Státní fond životního prostředí ČR nabízí zdarma i odborné konzultace a pomoc. Navíc garantuje rychlé vyřízení, v případě již hotových projektů můžete mít peníze na svém účtu i do devíti týdnů od podání žádosti.

www.novazelenausporam.cz