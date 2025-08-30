Staropramen loni zvýšil zisk o téměř desetinu na 929 milionů korun

před 1 hodinou
Společnost Pivovary Staropramen loni meziročně zvýšila čistý zisk o 81 milionů korun na 929 milionů. Firmě také dál rostly tržby, loni stouply o šest procent na 4,98 miliardy korun. Prodej piva ale klesl. Celkem Pivovary Staropramen prodaly v loňském roce 2,74 milionu hektolitrů piva, meziročně o 66 tisíc hektolitrů méně.
Pivovar Staropramen v Praze.
Pivovar Staropramen v Praze. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz

Pokles prodeje byl podle pivovarů způsobený nižším odbytem na tuzemském trhu, zatímco odbyt v zahraničí rostl. "Naší společnosti se i loni dařilo vypořádat se s nepříznivou situací na trhu ovlivněnou navýšením DPH na čepované pivo a změnami spotřebitelského chování a potvrdit silné postavení na domácím i zahraničních trzích," uvedl finanční ředitel společnosti Nemanja Vidović. 

Hrubý provozní výsledek EBITDA dosáhl 693 milionů, a byl tak o 295 milionů vyšší oproti předchozímu roku. Pivovarům Staropramen se loni rovněž podařilo dosáhnout provozního zisku 122 milionů korun. V roce 2023 byla společnost v provozní ztrátě 165 milionů.

Na domácím trhu prodal Staropramen asi 1,9 milionu hektolitrů piva, což je meziroční pokles o 4,3 procenta. Naopak exportu se dařilo. Na zahraniční trh putovalo celkem 846 tisíc hektolitrů, tedy o 2,5 procenta více než v roce 2023. Nejvíce piva směřovalo na Slovensko a do Německa, Švédska, Polska nebo Maďarska. Staropramen dodává svá piva do více než 30 zemí, včetně například Mongolska nebo Islandu.

Průzkumy uvádějí, že Češi stále častěji pijí nealkoholická piva. Například z průzkumu Českého svazu pivovarů a sladoven vyplývá, že nealkoholické pivo si alespoň občas dopřeje 85 procent dospělých Čechů a pravidelně si ho dá 60 procent z nich.

Nealkoholického piva a jeho ochucených variant loni pivovary uvařily celkem 1,613 milionu hektolitrů, oproti roku 2019 je to víc než dvojnásobek. Na trend reagoval i Staropramen a v loňském roce představil několik nealkoholických novinek, například nealkoholickou variantu irského piva Guinness. Na trh vstoupil také nový Staropramen Extra Chmel a Ostravar Desítka.

Staropramen naposledy zdražil svá piva loni od 1. ledna, kdy zvýšil ceny baleného piva v průměru o pět procent a čepovaného o 3,2 procenta. Plány a strategii na příští rok společnost teprve chystá, další úpravu cen piv prozatím neoznámila.

Pivovary Staropramen na českém trhu kromě českých piv značek Staropramen, Braník, Ostravar nebo Mustang nabízí také belgická piva Stella Artois, Hoegaarden a Leffe. Od roku 2021 prodává i irská piva Guinness a Kilkenny. Loni také Staropramen zásoboval obě arény v Praze a Ostravě během mistrovství světa v hokeji.

Růst tržeb za loňský rok už oznámily podobně jako Staropramen i další velké pivovary v Česku. Plzeňský Prazdroj loni zejména díky rostoucímu exportu zvýšil meziročně tržby o 6,7 procenta na 23 miliard korun. Čistý zisk ale Prazdroji klesl o 0,8 procenta na 5,9 miliardy. Vývoz firmě loni vzrostl o desetinu na 1,97 milionu hektolitrů a prodeje v Česku zůstaly na 7,3 milionu hektolitrů.

Budějovický Budvar měl loni čistý zisk 361 milionů, oproti roku 2023 o 22,9 procenta vyšší. Tržby stouply o 8,58 procenta na rekordních 3,67 miliardy. Pivovar měl loni také rekordní výstav, uvařil 1,928 milionu hektolitrů piva. Pivovar Svijany zvýšil loni tržby o 13,8 procenta na asi 992 milionů. Na trh dodala firma rekordních 727.919 hektolitrů piva.

České pivovary loni pro český i zahraniční trh uvařily téměř 20,9 milionu hektolitrů piva, o 4,2 procenta více než v roce 2023. Průměrná spotřeba alkoholického piva na obyvatele v roce 2024 činila 126 litrů, tedy o dva litry méně než v roce 2023.

 
Staropramen loni zvýšil zisk o téměř desetinu na 929 milionů korun

