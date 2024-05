"Jsi paranoidní, běž se léčit." Zákeřná manipulace dokáže člověka poslat až ke dnu

“Gaslighting nepřijde jen tak od někoho na ulici. Důležitý je element důvěry a víry, že to s námi ten člověk myslí dobře,” vysvětluje terapeutka Lucia Rott z Institutu moderní lásky, jak vypadá jedna z nejzákeřnějších forem manipulace, která oběti může způsobit i závažné psychické problémy. “Zbystřila bych v situaci, kdy se nám ve vztahu zdá, že je vše podezřele pohádkové,” dodává Rott.

O gaslightingu se podle terapeutky poslední dobou více mluví i kvůli politice, kdy takové manipulativní techniky používá v souvislosti s prezidentskou kampaní mimo jiné i bývalý americký prezident Donald Trump. "O gaslightingu je ale nyní i větší povědomí z toho důvodu, že se tento termín začíná používat i v situacích, kdy to úplně gaslighting není. Jde třeba o obyčejné lhaní," popisuje Rott s tím, že gaslighting lze poznat tak, že se děje postupně a opakovaně.

"Může to začít nenápadně. Jde tam o popírání reality u druhého. Ten člověk také popírá, jak se někdo cítil. Hodně se tam hraje s pocity viny, kdy je postupně nahlodáváno sevevědomí," říká terapeutka. Často si pak oběť gaslightingu myslí, že ona má problém a je s ní něco špatně. Může se u ní dokonce rozvinout třeba posttraumatická stresová porucha.

Gaslighting se může objevit nejen v partnerských vztazích, ale i v rodině, kdy rodič manipuluje s dítětem. "Může to vést k tomu, že si ty děti budou v budoucnosti hledat takovéto typy partnera, jako třeba znaly z rodiny, protože jim to přijde nějakým způsobem normální, cítí se v tom paradoxně bezpečně. Paradoxní je to, že to bezpečné vůbec není," upozorňuje Rott.

Jak vypadá gaslighting v lékařství a jak se proti němu bránit? Co může dělat člověk, který je svědkem této manipulace a jak může oběti pomoci? A jaké typy lidí gaslighting provádějí? Dozvíte se v úvodním videu.