Expert na zombie houby: Každý den vdechujeme spory, které nás mohou zabít. Jsou všude

"Houby jsou všude, běžně je dýcháme a v každém gramu půdy je jich i dvě stě druhů," říká mykolog Miroslav Kolařík, podle kterého nás mohou spory, které denně vdechujeme, klidně i zabít. Ke končícímu seriálu The Last of Us říká, že jde o nadsázku. Houby, které napadají mysl živočichů, ale existují a jiné mohou opravdu prorůst i tělem člověka. Jak nebezpečné houby jsou? A co o nich pořád nevíme?

Spotlight Aktuálně.cz - Miroslav Kolařík | Video: Jakub Zuzánek, Aktuálně.cz

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:38 - 4:35 V čem je seriál The Last of Us na platformě HBO z pohledu mykologie nadsázka a existují houby, které opravdu dokážou měnit chování napadeného organismu? 4:35 - 7:39 O tom, jaké houby jsou pro člověka smrtelně nebezpečné a kdy je jimi člověk nejvíce ohrožen. 7:39 - 8:35 Co jsou to spory a jak funguje šíření hub? Kde všude může člověk se sporami přijít do styku a proč je to například i studio Spotlightu? 8:35 - 12:28 Jaké změny může přinést klimatická změna při šíření patogenních hub v přírodě? Jsou nějaké druhy rostlin nebo živočichů kvůli parazitickým houbám na pokraji vyhynutí? A dá zabránit rozšíření invazních druhů na území Česka? 12:28 - 14:07 O tom, že už teď existují druhy hub, které napadají člověka a na které nefungují běžná antimykotika. 14:07 - 17:34 Proč bychom bez hub neměli například pivo, pečivo i některé druhy sýrů. 17:34 - 20:30 Čím dál více se ukazuje, že klimatické změny zásadně ovlivňují rozšíření hub. Hrozí, že se změně klimatu přizpůsobí samy houby natolik, že dokážou přežít v lidském těle? 20:30 - 25:08 O zkoumání vlivu hub při léčbě různých psychických problémů. Jak na tohle nahlíží mykolog? A zkusil i on užít nějakou psychotropní houbu?