Táta na rodičovské: Muži mi nadávají, že jsem podpantoflák. Pochvaly píšou do zpráv

“Často se některým mužům nelíbí to, že nesplňuju klasický stereotyp, že chlap má vydělávat a ženská se má starat o dítě. Píšou mi, že jsem podpantoflák a nejsem chlap,” popisuje Matěj Červ, který na Instagramu vystupuje jako Táta na rodičovské. Nejvíce pozitivních komentářů dostává od žen, muži většinou píší jen soukromě.

"Muži mi na Instagramu píší jen do zpráv. Může za to i stigma," říká Táta na rodičovské | Video: Michaela Lišková

"I když mě většinově sledují spíše ženy, už se můj profil dostává i k mužům. Ti ale většinou nekomentují příspěvky, ale píšou mi do zpráv. Někteří i sami napíšou, že nechtějí psát veřejně. Je to i tím stigmatem ve společnosti," říká Červ, podle kterého je "mužská rodičovská" pořád vnímaná jako něco zvláštního.

Podle Táty na rodičovské je největším problémem gender pay gap (nerovné platové ohodnocení mužů a žen). "Určitě to musí pro tu rodinu vycházet finančně, bez toho ani nejde přemýšlet nad tím, že by šel na rodičovskou muž. Myslím si, že to taky často ty muže samotné ani nenapadne, protože berou jako samozřejmost, že když se dítě narodí, jde žena na tři roky na mateřskou a rodičovskou," vysvětluje Červ.

Jaký nejhezčí kompliment si Táta na rodičovské na svém Instagramu přečetl? A proč se rozhodl jít on na rodičovskou místo své ženy? Šel by do toho znovu? A co je pro něj na rodičovské nejtěžší? Dozvíte se v úvodním videu.