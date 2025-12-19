„Turkova pověst je otřesná.“ Rychetský říká, jak se Babiš rozhodne, Motoristy nechápe

Prezident si měl dát jako podmínku pro jmenování Andreje Babiše, že Filip Turek ve vládě nebude, myslí si někdejší předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. I bez toho ale předpokládá, že Turek nakonec ve vládě nebude. Premiér – ať si o něm myslíme cokoliv – do ústavního konfliktu s hlavou státu nepůjde, odhaduje.
„Jsem přesvědčen, že mu to nestojí za to, aby kvůli Motoristům a nějakému panu Turkovi, jehož pověst je skutečně otřesná, riskoval i osobní nastavení a vládu, která by mohla být nejen u nás, ale i v širším světě vnímána dost komicky.“
Noví koaliční partneři hnutí ANO jsou podle hosta Zuzany Tvarůžkové exotičtí a pitoreskní. Jde o okrajové a velmi atypické politické subjekty, které nemají historickou tradici, ani ukotvení ve společnosti, konstatuje.
„Co to je za politický subjekt – Motoristé? To jsou jako lidé, kteří rádi jezdí autem?“ ptá se a upozorňuje, že ani přímou demokracii v názvu SPD není moudré přeceňovat: „Žijeme v prostoru zastupitelské demokracie, ve které jsou karty jasně rozdány a ve které nás zastupují ti, které si volíme. A jsem přesvědčen, že parlamentní demokracie je – jak řekl Winston Churchill – ze všech špatných forem vlády pořád ta nejlepší.“
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:37 Jak Pavel Rychetský jako právník a bývalý předseda Ústavního soudu vnímá dnešní „turbulentní dobu“ a narůstající nejistotu ve společnosti? Jak pohlíží na novou politickou konstelaci v České republice? Co je pro něj na vítězství obžalovaného politika zásadnější – samotný fakt obžaloby, nebo širší úpadek politické kultury?
05:37-11:00 Nesou část odpovědnosti za vzestup populismu i tradiční strany, které přehlížely část voličů? Je fér nálepkovat ANO jako populistické hnutí? Co dělá s důvěrou v právní stát, když premiér mluví o „účelovém stíhání“ a zpochybňuje policii a soudy?
11:00-14:46 K čemu podle Rychetského má sloužit poslanecká imunita a dá se systémově zabránit jejímu zneužívání? Jak ústavně a prakticky řešit stav, kdy jeden ministr dočasně řídí dvě ministerstva kvůli sporu o nominaci?
14:46-20:17 Jak složitá je ústavní pozice prezidenta? Bylo by užitečné, aby podobný spor prezident–premiér vyřešila kompetenční žaloba?
20:17-25:41 Zažil jako předseda Ústavního soudu situace, kdy politici „přenášeli“ své konflikty na soudy? Může prezident reálně odmítnout jmenování ministra? Jak nahlíží argument Motoristů, že mají demokratické právo navrhnout si svého ministra a prezident jim do toho nemá mluvit?
25:41-30:23 Má obavy z ambicí SPD v nové vládě, nebo čeká, že je „vládní odpovědnost“ umírní? Jak hodnotí protesty mladých aktivistů? Na co by se měli politici dnes soustředit a co ve společenských otázkách nejvíc podceňují?