Trump dělá něco přelomového, naznačuje amerikanista. Cena útěchy pro Putina je veliká

Maduro byl jako cíl zvolen s ohledem na obhajitelnost jeho zatčení před veřejností, myslí si amerikanista Jiří Pondělíček: „Všichni teď přebírají linku – kdo je proti zásahu, ten obhajuje Madura, je na straně diktatury a proti demokracii.“ Upozorňuje také, že Donald Trump už se v podobném duchu vyjadřuje i o kolumbijském prezidentovi Gustavu Petrovi. Ten byl přitom zvolen v demokratických volbách.
Působí to na mě dojmem, že to byl silný a rázný krok, ale americká administrativa vlastně moc neví, co dál, říká host Zuzany Tvarůžkové. A připomíná zásah v Iráku, kdy někdejší prezident George Bush vystupoval s heslem „Mise splněna“. Nakonec se ale ukázalo, že nic splněno není a těžší část Spojené státy teprve čeká. „Myslím si, že to platí i o Venezuele,“ konstatuje expert.
Pro odstranění diktátorského režimu je podle Pondělíčka nezbytná poptávka zevnitř země. Domnívá se, „že Trumpova administrativa si to představuje trochu jako diplomacii dělových člunů na přelomu 19. a 20. století a neuvědomuje si, že situace je už jiná.“
V druhém funkčním období už kolem sebe Donald Trump nemá nikoho, kdo by reguloval jeho postupy. Prezident navíc po nepodařeném atentátu na svou osobu nejspíš dospěl k přesvědčení, že ho Bůh zachránil, aby vykonal něco velkého. Má proto daleko větší chuť k transformaci mezinárodního řádu a postavení Ameriky ve světě zrealizovat, uzavírá odborník.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:02 Překročily USA zatčením Nicoláse Madura červenou linii mezinárodního práva? Bude pro obhájení zásahu klíčové, aby USA veřejně doložily důkazy o Madurově napojení na narkomafii?
05:02-11:30 Počítá Trump s tím, že veřejnost nezbytnost operace přijme? Jak se k zásahu staví americký Kongres? O čem vypovídá razance zásahu?
11:30-14:42 Jak jde dohromady ochota venezuelské ministryně zahraničí Delcy Rodriguezové spolupracovat s USA s její veřejně protiamerickou rétorikou? Co by se muselo stát, aby došlo k transformaci venezuelského režimu?
14:42-19:57 Jaké nevojenské páky Spojené státy mají? Co znamená „nastartovat ropný průmysl ve prospěch Venezuelanů“?
19:57-24:44 Může se Venezuela ocitnout v ještě horší ekonomické a sociální situaci? Jak velké je riziko občanské války? Jaký je vztah amerického ministra zahraničí Marca Rubia ke Kubě?
24:44-30:14 Co zásah USA ve Venezuele znamená pro Rusko? Rozdělí si USA, Rusko a Čína sféry vlivu?
30:14-35:12 Jsou dánské obavy z Trumpových výroků o Grónsku přehnané? Existuje dnes kolem Trumpa někdo, kdo jeho kroky racionálně koriguje a brzdí?