Ukrajinistka má jasno. Okamura na straně Kremlu, česká cesta do Kyjeva byla ostuda

Muniční iniciativa je velmi užitečná a Ukrajina bude České republice extrémně vděčná, že u ní zůstala, domnívá se ukrajinistka Lenka Víchová. Upozorňuje ale i na skutečnost, že zatímco Česko hodlá na této iniciativě dál bohatnout, odmítá cokoliv dávat. Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) je dokonce zcela proti, čímž se podle ní naprosto zjevně staví na stranu Kremlu.
Výroky nového ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) ani Tomia Okamury Ukrajince nijak nepřekvapí, myslí si Víchová. Napadená země bude pracovat na tom, aby se pomoc ze strany České republiky i vzájemné vztahy postupně zlepšovaly, soudí Víchová: „Týden poté, co zasedne pan Macinka do křesla ministra zahraničních věcí, nemusí vypadat jeho postoj tak, jak by mohl vypadat za tři až šest měsíců.“
Pokud jde o Okamurovy výroky o uprchlících, kteří jezdí domů na Ukrajinu „na dovolenou“, buď prý neví, o čem mluví, nebo je extrémně cynický. Kontroverzní výroky Filipa Turka, neúspěšného kandidáta Motoristů na ministra, ohledně příčin války na Ukrajině pak Lenka Víchová považuje za zbytečné popisování důvěrně známého – viděno ovšem ruským dalekohledem.
„Nepotřebujeme, aby nám pan Turek popisoval realitu. … Potřebujeme od našich politiků vědět, kam směřují,“ konstatuje odbornice s tím, že než jede český politik na Ukrajinu, měl by se dobře připravit. „Evropa je teď v kritickém a vážném stavu a těžištěm je dnes Ukrajina. Přijet tam takhle naprosto nepřipravený je česká ostuda,“ uzavírá s odkazem na Macinkovu zahraniční cestu koncem minulého týdne, na níž ho Filip Turek doprovázel.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:00 Jak se po posledních ruských útocích vyvíjí bezpečnostní situace na Ukrajině? Má Ukrajina na prahu čtvrtého roku války stále dost sil pokračovat v obraně? Jak zásadní hrozbu představuje použití ruské rakety Orešnik?
05:00-10:08 V jakém stavu je dnes ukrajinská armáda z hlediska lidského potenciálu, vyčerpání a ochoty dál bojovat? S jakými největšími problémy se nyní ukrajinská armáda potýká na frontě? Má Ukrajina reálný potenciál rozvíjet vlastní zbrojní výrobu?
10:08-14:36 Jak významná a prakticky užitečná je pro Ukrajinu česká muniční iniciativa? Vnímá ukrajinská veřejnost českou debatu o muniční iniciativě jako oslabení podpory?
14:26-19:58 Jaká je realita cest Ukrajinců z Česka zpět na Ukrajinu? Jaký ohlas na Ukrajině vyvolala vyjádření Filipa Turka o příčinách války? V čem vidí Lenka Víchová problém argumentace, která relativizuje ruskou agresi pod záminkou „širšího kontextu“?
19:58-24:37 Jak složité politické období nyní prožívá ukrajinská vláda a prezident? Jak reálně proveditelné jsou prezidentské volby na Ukrajině v podmínkách války a emigrace milionů voličů?
24:37-30:27 Jak se prezident Volodymyr Zelenskyj vyrovnává s tlakem ze strany Donalda Trumpa?
30:27-34:18 Směřují podle vás Spojené státy a Západ skutečně k mírové dohodě? Jaké další konflikty hrozí?