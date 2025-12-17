Češi patří mezi štědré národy, každoročně darují miliardy korun. Dárcovství se však soustřeďuje především na konec roku, adventní a vánoční čas představuje pro veřejné sbírky nejsilnější období. „Zhruba třetina všech sbírkových peněz se vybere před Vánoci nebo kolem Vánoc,” řekla ve Spotlightu Zuzany Tvarůžkové Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.
Šplíchalová zároveň varuje před tzv. devalvací sbírek - technologický pokrok totiž umožňuje uspořádat sbírku jen několika málo kliknutími. Důležité je tedy posílat peníze na místa, o kterých si je dárce jistý.
„Ať si každý se svými prostředky rozhodne tak, jak uzná za vhodné. A za sebe spíš radím: když tomu nevěříte, tak radši nepřispívejte. Vždycky je důležité ty peníze dát tomu, komu věřím,” řekla Šplíchalová.
V rozhovoru Zuzany Tvarůžkové zhodnotila dárcovství v Čechách, co vše hraje u sbírek roli či jak se lidé zachovali po vypuknutí války na Ukrajině nebo při různých přírodních katastrofách, které zasáhly Českou republiku. Spíše než s dárcovstvím máme ale podle Šplíchalové problém říct si o pomoc.
„Opravdu se spíš setkáváme s tím, že ti lidé mají zábrany, nebo je jim hloupé chtít pomoc pro sebe. Nevadilo by jim požádat třeba pro někoho jiného, ale pro sebe spíš ne,” prohlásila.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:03 Kam patří Česko a Češi v mezinárodním srovnání dárcovství a charity? Jak se v dárcovství projevila válka na Ukrajině a trvá solidarita dodnes? Jak se na dárcovství podepisuje advent a Vánoce? Stalo se už dárcovství v Česku „samozřejmostí“?
05:03-10:04 Ovlivnily dárcovství ekonomické otřesy? Spočívá neochota přispívat ve vlastním nedostatku nebo třeba v nedůvěře? Jaké typy sbírek fungují nejlépe a nejefektivněji? Proč u nás méně funguje komunitní filantropie?
10:04-16:33 Je v Česku dost etablovaných a důvěryhodných nadací a nadačních fondů? Co by Klára Šplíchalová vzkázala lidem, kteří sbírkám a organizacím nevěří? Jaká pravidla a kontrolní mechanismy zajišťují, aby nadace a sbírky nakládaly s penězi transparentně a účelně?
16:33-20:09 Hraje u sbírek roli i etika a férovost způsobu, jakým se o peníze žádá? Jak se má člověk orientovat v množství online sbírek a na co si dát pozor?
20:09-24:47 Které oblasti v Česku dárcovství nejvíc potřebují a bez podpory nadací by se neobešly? A kde by měl spíš než nadace pomáhat stát? Stala se charita součástí firemní kultury?
24:47-28:18 Kdy a jak žádat nadace nebo fondy o pomoc? Má být sbírka až poslední možnost? Jak velká je šance, že člověk s opodstatněnou žádostí o pomoc v systému skutečně uspěje?