Hlad, odpadky a ticho bez protestů. Fotograf Šibík popisuje zemi na hraně kolapsu

Kuba se propadá hlouběji, než kdy dřív, popisuje po návratu z karibského ostrovu fotograf Jan Šibík ve Spotlightu Aktuálně.cz. Země, dlouhodobě zatížená sankcemi, bez turistů a bez peněz čelí nedostatku potravin, rozpadu infrastruktury i rostoucí zoufalosti. Přesto se režim neotřásá. Lidé jsou vyčerpaní, rozdělení a bez síly ke vzpouře.
Kuba se mění před očima, popisuje ve Spotlightu Zuzany Tvarůžkové fotograf Jan Šibík. Zatímco ještě před několika lety dokázaly alespoň některé vrstvy obyvatel přežívat díky turistickému ruchu nebo penězům od příbuzných z USA, dnes tyto zdroje téměř vyschly.
Průměrná mzda v řádu desítek dolarů měsíčně nestačí ani na základní potřeby a hlad se nově dotýká i střední třídy.
Situace v ulicích Havany je podle něj drastická. Město zaplavují odpadky, lidé zoufale shánějí jídlo a žebrají ve výrazně větší míře než dřív. Každý den se redukoval na jediný úkol: sehnat něco k jídlu. „Život se v podstatě zastavil,“ popisuje fotograf s tím, že realitu nelze plně přenést ani na snímky.
Navzdory zhoršujícím se podmínkám ale nepřichází očekávaný odpor vůči režimu. Kubánská společnost je podle Šibíka vyčerpaná a pasivní. Ti nejradikálnější navíc už v minulosti odešli. Zbytek populace se s nedostatkem naučil žít a frustraci ventiluje spíš v soukromí než na ulicích.
Výraznou roli sehrál i propad turismu po pandemii covidu-19 a nové americké sankce, které ještě prohloubily ekonomickou krizi. Restaurace zejí prázdnotou, ceny energií a paliv jsou pro místní nedostupné a kolabuje i základní infrastruktura včetně zdravotnictví nebo dopravy.
Šibík zároveň upozorňuje na paradox. Zoufalým podmínkám navzdory si místní dokáží večer sednout před domy, pít rum a alespoň na chvíli zapomenout na realitu. Právě tato schopnost adaptace je podle něj jedním z důvodů, proč se režim navzdory dlouhodobé krizi stále drží.
Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek – 06:50 Hlad, propad životní úrovně, nárůst žebrání a rozpad městského prostředí
06:50 – 12:30 Dopady covidu, úbytek turistů, krach restaurací a extrémní ceny
12:30 – 18:10 Horší podmínky pro práci, nedůvěra lidí, rostoucí nejistota
18:10 – 24:40 Slábnoucí kontrola státu, ale i pasivita společnosti a rozdělení názorů
27:15 – Konec Kontrast s venkovem, úvahy o zlomu a možném vývoji režimu