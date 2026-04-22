Sex není jen orgasmus a ejakulace, říká lektorka. Popisuje výzvu hlavně pro muže

O sexu se dnes mluví otevřeněji než kdykoliv dříve v moderní historii, přesto ho podle sexuologů v ložnicích ubývá. Odborníci tento trend označují jako sexuální recesi. Nejvýrazněji se projevuje u mladé generace. Co o nás vypovídá sex a prožívání intimity? Jak s ní vědomě pracovat? A čeho se dnes v této oblasti nejvíc bojí muži? Ve Spotlightu rozebírá lektorka vědomé intimity Stella Krenčejová.
„Sex vypovídá vlastně o tom, jak žijeme. Pohled do nitra v kostce. Vypovídá o tom, jak se umíme uvolnit, jak umíme navazovat vztahy, jak umíme mluvit o emocích, jak umíme s partnerem komunikovat. V podstatě zmenšený svět,“ říká Stella Krenčejová.
Podle ní se prožívání sexu v průběhu moderní historie mění. Zatímco dříve nebyl kladen takový důraz na vzájemné propojení, ale především na rozmnožování, dnes lidé od sexu a sexuality čekají hlubší prožitek. „Od sexu chceme už něco víc, než si jen ulevit a pořídit děti,“ říká Krenčejová.
Přes deset let vede v Brně kurzy vědomé intimity, práce s tělem a tantrických masáží. Čeština pro její profesi nemá ekvivalent, ale v angličtině, a tedy i v češtině se nazývá jako sexuological bodyworker.
„Je to práce s tělem v oblasti sexuality. Vědomá intimita spočívá, že dáváme plnou pozornost tomu momentu, že nemyslíme na to, co bylo, nebo na to, co má být za pět sekund, ale že jsme schopni prožívat v těle to, co se děje právě teď, a jsme schopni napojit se na partnera a vnímat celý ten proces. Takže je to místo výkonu proces, který musí být trošku pomalejší než obvykle,“ vysvětluje Krenčejová jeden z principů, jak zlepšit prožívání sexu. Zvlášť pro muže to může být v mnoha ohledech výzva.
„Muži jsou zvyklí klást hodně důraz na výkon a nějaké sebepotvrzování toho, že jsou dost dobří. A to se u nich přenáší i do oblasti sexuality a intimity. Je to ale něco, co je pak nepouští do nějaké větší hloubky, hlubšího prožívání. Ženy jsou emočně laděné naopak tak, že chtějí emoce, takže v podstatě chtějí něco úplně jiného, než co běžný muž nabízí.“
Co překvapuje muže ohledně ženské sexuality nejvíc? Jak se dá vědomě pracovat s dotykem a co v ložnici zásadně pomůže, i když má jeden nebo druhý pocit selhání? Dozvíte se v rozhovoru Spotlightu Terezy Engelové.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek - 03:48 Co o nás sex jako o společnosti vypovídá? A ubývá ho v českých ložnicích navzdory liberální době, ve které žijeme? Co to způsobuje a proč se to týká víc mladších ročníků.
03:48 – 06:28 Proč se Stella Krenčejová věnuje ráda mužské intimitě a workshopům pro muže. V čem se mužská sexualita liší od ženské a jaký je rozdíl mezi sexem a intimitou.
06:37 - 11:59 Co je vědomá intimita. S jakými očekáváními či požadavky přicházejí muži na kurzy? Proč je důležité pracovat s dotykem a v čem je úplným základem vědomé intimity. Které praktické dovednosti muže překvapí při nácviku na modelkách a jaké vědomosti ohledně ženské sexuality si z kurzů odnášejí.
11:59 – 16:39 Proč mladí muži mají více problémů s intimitou a jak s tím souvisí sledování porna. V kolika letech začínají a jaké konkrétní problémy to pak přináší. Jak se dá závislost na pornu léčit a co se musí muž naučit.
16:39 -20:43 Co dělat pro to, aby nás sex bavil. V čem spočívá autenticita v ložnici a s jakými problémy přicházejí do kurzů páry, které jsou spolu delší čas? Jak navrátit do sexu spontaneitu a hravost.
00:21:14 - 27:00 Proč sex není jen o orgasmu a ejakulaci. Jak se dostat „z hlavy“ a napojit se sami na sebe. Jaké jsou rozdíly mezi vnímáním sexuality a intimity v západní a východní kultuře. Proč se mužům ve středním věku v Asii nedoporučuje ejakulovat.
27:05 – 31:34 Tantra a kultivace sexuální energie. O čem je tantra a proč je v Česku často mylně spojována s orgiemi? Na co si dát pozor při hledání kurzu tantry nebo tantrické masáže. Jaké má Krenčejová doporučení pro lepší sexuální život.