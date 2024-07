"Prezidentské volby rozhodne to, jak se vyspí dělníci ze tří států," tvrdí publicista

"Když to hodně přeženu, tak volby rozhodne to, jak se vyspí několik desítek tisíc dělníků v klíčových státech Michiganu, Pensylvánii a Wisconsinu," říká publicista Michael Durčák k blížícím se prezidentským volbám v USA. Takzvané Swing states, neboli kolísavé státy, mají historicky vyrovnanou podporu obou politických stran. To, na kterou stranu se přikloní, může rozhodnout o výsledku voleb.

