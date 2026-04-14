Vondra o Orbánovi: Rozešli jsme se, když začal hrát roli ruského poskoka

„Kluci z Fideszu u mě bydleli, když přijeli v srpnu 1989 na demonstraci k výročí okupace omluvit se za maďarskou účast. Estébáci je tehdy sebrali a deportovali. A Viktora jsem pak samozřejmě vídával, když jsme po revoluci začali jezdit do Budapešti... Až do války na Ukrajině jsem ho hájil. Třeba s ilegální migrací měl pravdu a dneska je to běžný postoj,“ vzpomíná Saša Vondra na éru Viktora Orbána.
„Byl to rozený politický talent. Přece jenom, vládl dohromady 20 let. To se nepovedlo ani Helmutu Kohlovi nebo Angele Merkelové,“ soudí Vondra. „A Orbán skutečně ty volby vyhrával, protože mu lidi věřili a šli za ním. Ale moc samozřejmě korumpuje. A je-li někdo dlouho u moci, tak to pokušení se zvětšuje. A tentokrát jsem už věřil, že prohraje,“ komentuje Vondra nedělní prohru Orbánova Fideszu ve volbách.
„Nepochybně k té jeho drtivé porážce přispěl i ten obrázek jeho jako ruského poskoka. To bylo i na Maďary příliš – ty nahrávky (telefonických hovorů mezi maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem a jeho ruský protějškem Sergejem Lavrovem - pozn. red.). Protože pro Maďara ten vůdce má být vůdce. A ne někdo, kdo do telefonu říká Putinovi ,Vladimíre Vladimiroviči jsem k vašim službám...‘ To je ponižující,“ vysvětluje europoslanec.
„Mně se nelíbilo, jak zbytečně ho poučovala Evropa o tom, co má nebo nemá Maďarsko dělat v - řekněme - ústavní nebo společensko-právní rovině. Tam byl samozřejmě dvojí metr, stejně tak mohli kritizovat třeba španělský ústavní systém, ale neudělali to,“ soudí Vondra.
„Ale pak přišel ten zlom v roce 2022, kdy Orbán skutečně začal hrát roli ruského poskoka - a na tom jsme se rozešli. Jeho tenkrát vykopli z Evropské lidové strany, měli zájem přijít k nám do frakce evropských konzervativců a reformistů (ECR). Ale na to jsme řekli ne! Buď změníš politiku k Rusku a Ukrajině, nebudeš podkopávat základní evropskou solidaritu ve vztahu v krajině - nebo nemáš šanci,“ pokračuje europoslanec.
A co očekává Alexandr Vondra od Orbánova nástupce Pétera Magyara? Především narovnat vztahy s Evropskou unií a odblokovat evropské peníze. „Myslím si, že je připraven neblokovat protiruské sankce a uvolnit souhlas s půjčkou Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Ale bude za to něco chtít. Kromě uvolnění těch zadržovaných prostředků možná i odpuštění některých pokut, které má Maďarsko platit,“ uzavírá Vondra.