„Po válce všichni říkají, že zvítězili, ale uvidíme za dva až pět let. Nikdo nedokáže předpovědět, co se stane v Íránu. Jestli za půl roku nevyjdou Íránci do ulic,“ říká analytik Tomáš Pojar z Hudson Institute. „Cílem Donalda Trumpa bylo maximálně omezit íránský jaderný program. A ten dnes rozhodně není v lepším stavu, než byl před šesti týdny,“ hodnotí.
Nebylo bombardování Íránu Spojenými státy a Izraelem nakonec kontraproduktivní, protože jen posílí odhodlání ajatolláhů si atomovou zbraň za každou cenu pořídit?
„To se samozřejmě může stát. Irán se snaží o jadernou bombu 47 let, a ještě se mu to nepodařilo. Proč se mu to nepodařilo? Díky snahám Izraele a Spojených států. Ale té jaderné bombě byl velmi blízko,“ varuje v pořadu Spotlight News analytik Tomáš Pojar z Hudson Institute.
Ani současný konflikt na tom podle něj nic nezmění. „Dokud budou ajatolláhové u moci, tak budou usilovat o jadernou zbraň. Tak to prostě je. A předpokládám, že Izrael a Spojené státy se budou snažit, aby Írán jaderný arzenál neměl,“ dodává expert.
„Trump myslí hlavně na sebe, volby ho netrápí“
Uzavření Hormuzské úžiny pak podle Pojara pro Spojené státy až takový problém není a ani dopady na americkou ekonomiku podle něj Trumpa před doplňovacími volbami do Kongresu příliš netrápí.
„Donald Trump myslí na Donalda Trumpa, chce ukázat světu svoje dědictví. Čili myslí hlavně na sebe, a ne zase tak moc na doplňovací volby, protože on již dál kandidovat nebude,“ shrnuje expert.
Pojar míní, že Trumpa přejde nápad opustit NATO, jímž v minulosti vyhrožoval. Obává se ale fatálního dopadu rozhodnutí některých evropských zemí nedovolit USA k útoku na Írán použít americké základny na svém území.
„Je to na pováženou a myslím si, že nějaký důsledek to bude mít. Já doufám, že to bude mít dopad jenom s ohledem na ty země, které se takto postavily proti Spojeným státům, a nikoli fatální dopad na celé transatlantické spojenectví,“ říká. Postavit se proti USA ve chvíli, kdy jsme na nich z hlediska bezpečnosti závislí, je podle Pojara nebezpečným hazardem.
Celou epizodu pořadu Spotlight News najdete v úvodním videu u článku či v oblíbených podcastových aplikacích.