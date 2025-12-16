Střelecký instruktor: Hrdina ze Sydney porušil zákon. Morálně to bylo správně

Malé dítě, rabín i 87letý přeživší holocaustu. To jsou některé z 15 obětí teroristického útoku na pláži Bondi v západním Sydney v Austrálii. Tragédie by mohla být horší, kdyby jednoho ze dvou útočníků nezastavil civilista, který ho odzbrojil. Střelecký instruktor Zdeněk Charvát ze společnosti Hard Task vysvětluje, že ačkoliv šlo o hrdinský čin, jeho právní důsledky v Austrálii jsou „zajímavé“.
Charvát připomíná, že základní pravidlo, které by lidé měli znát, je „uteč, schovej se, bojuj“. Civilista pravidlo otočil a zvolil boj. „Akce uspěla hlavně proto, že útočník měl dlouhou brokovnici,“ popisuje Charvát s tím, že klíčové je vždy získat kontrolu nad zbraní.
Hrdina útočníka odzbrojil, ale nevystřelil na něj. „I kdyby šlo o teroristu, vy byste vůbec nemohli na toho člověka vystřelit, protože byste potom čelili soudu stejně jako on, protože jste zastřelili někoho neozbrojeného, když už útok netrval,“ říká střelecký instruktor.
„V Austrálii navíc civilisté nemají ani dovoleno se bránit se zbraní,“ dodává s tím, že civilista musel dávat najevo, že není útočníkem, aby ho nezastřelila policie. „Proto udělal hrozně dobře, že ve chvíli, kdy už mu zbraň byla k ničemu, tak ji zahodil a zvednul ruce, aby ho policie nezastřelila,“ uzavírá Charvát.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:00:00-00:04:55 Jak vypadal útok v Sydney a zásah odvážného civilisty? Co je princip „uteč, schovej se, bojuj“ a proč zrovna u dlouhé zbraně byla akce úspěšná?
00:04:55-00:08:50 Proč civilista nevystřelil? Jaká je morální povinnost vs. právní důsledky?
00:08:50-00:11:00 Jak vypadaly zbraně použité útočníky a jak se k nim staví australská restriktivní legislativa?