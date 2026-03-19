Rusové hřímají o pomoci Íránu. Je to ale trochu jinak, vysvětluje Just z Moskvy

„Většina propagandistických talk show se věnuje výlučně Íránu, dokonce jako by zapomínaly na válku na Ukrajině,“ hlásí z Moskvy náš spolupracovník Jiří Just. „Je to zase ten tradiční propagandistický vír, že Spojené státy si dělají, co chtějí, a že to jsou to imperalisté.“ Reálně ale Rusko pro Írán nic udělat nemůže.
„Jen nebe je limitem naší pomoci Íránu,“ řekl kdysi ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Přesto je ale reakce Moskvy na bombardování Íránu, svého spojence na Blízkém východě, poměrně vlažná.
„Co by Rusko mohlo dělat v případě Íránu? Vstoupit do války s Izraelem nebo se Spojenými státy? To je to, čeho se Vladimir Putin ze všeho nejvíc obává,“ vysvětluje Just. „Rusko je maximálně vytíženo situací na ukrajinské frontě a rozhodně nemá zájem ještě nějakým způsobem tříštit síly.“
Nejsou ale Rusové smutní z toho, že další spřátelený režim je na pokraji pádu? Po Sýrii a Venezuele…
„Ty vazby jsou, řekněme, spíš jenom takové verbální nebo mediální. Moskva třeba poskytla azyl bývalému syrskému diktátorovi Bašáru Asadovi, ale tím to pro ně haslo.“ Je to podle Justa důležité gesto – dokazují tím, že se o své spojence dokážou postarat. Že jim sice nejsou schopni dodat třeba nejnovější protiletadlové systémy, ale alespoň jim nabídnou azyl.
V této souvislosti se spekuluje i o tom, zda se v Moskvě neléčí nový iránský ajatolláh Modžtaba Chameneí. „Spekuluje se o tom, ale žádný expert mi bohužel nebyl ani schopen potvrdit, zda tomu tak skutečně je.“