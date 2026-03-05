Na sirény jsme zvyklí, systém varování je přesný. Češka v Izraeli popsala, jak funguje

Lékařka Pavla Špinarová, která dlouhodobě žije v izraelské Netanji, se během rozhovoru nacházela přímo v protiraketovém krytu. Izrael v těchto dnech čelí odvetným útokům Íránu a sirény se v některých oblastech ozývají několikrát denně. Podle Špinarové je však většina obyvatel na podobné situace zvyklá a dlouho je očekávala, jak říká v pořadu Spotlight News Matyáše Zrna.
„Izraelské domy, které byly postaveny po 90. letech, tak většinou už mají své chráněné prostory doma v bytě, takzvaný mamat. Náš dům je staršího data, takže máme společný kryt,“ popsala lékařka. Dodala, že v některých částech země jsou na tom lidé ještě hůř. „Jsme ještě z těch šťastnějších. Třeba v Tel Avivu jsou domy ještě starší, které nemají ani tento kryt, takže lidé přespávají i ve vlakových stanicích, které jsou chráněným prostorem,“ uvedla.
Na příchod raketových útoků podle ní izraelská veřejnost čekala týdny. „Měsíc jsme neposlouchali ve zprávách nic jiného než to, že tento útok přijde, takže žádné překvapení – prostě přišel,“ řekla. Systém varování je přitom velmi přesný. „Dostaneme upozornění na telefon, a když máte aplikaci civilní obrany, tak dostanete tři upozornění – jedno, že optimalizujete lokalizaci, druhé, že se raketa blíží k vaší oblasti, a třetí, minutu a půl předtím, než byste měli být v krytu, to je siréna,“ popsala.
Lidé sledují zprávy nebo se modlí
Sirény se podle ní v posledních dnech ozývají často. „Ty sirény v posledních dnech jsme měli asi tak osm za den. Takže si můžete představit, že jsem moc nevyspalá,“ uvedla Špinarová, která se navíc stará o několikaměsíční dítě. „Miminku je úplně jedno, kde se nachází, hlavně když je tam maminka. Ale maminka se potřebuje vyspat a tatínek je lékař v nemocnici a taky se potřebuje vyspat, což je dost blbé, když každé dvě hodiny slyšíte sirény,“ popsala každodenní realitu života během útoků.
Samotný kryt v jejich domě je podle ní relativně dobře vybavený. „Máme tady toalety, umyvadla. Je tady hodně lidí s dětmi, takže si sem nanosili matrace a křesla. My máme poměrně luxusní kryt, takže máme i televizi, kterou přinesli obyvatelé domu,“ řekla. Lidé v krytu podle ní sledují zprávy, surfují na internetu, modlí se nebo si povídají, než civilní obrana po zhruba půl hodině oznámí, že mohou vyjít ven.
Celý rozhovor v rámci Spotlight News s Pavlou Špinarovou sledujte výše na videu i ve všech podcastových aplikacích.