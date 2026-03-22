„Musel být z prověřené rodiny.“ Historik o normalizační funkci „strýčka Ričrda“

Richard Chlad, sponzor Motoristů a totalitní ideolog svazáků a lektor KSČ, do strany údajně vstoupil proto, aby ji ničil zevnitř, tvrdí on sám. Historik Petr Blažek připouští, že takoví odbojáři či agenti, kteří pak skončili na popravišti, skutečně existovali. To ovšem podle něj nebyl případ Chlada. O realitě 80. let Blažek mluví ve Spotlight News, kde byl hostem reportéra Ondřeje Stratilíka.
„Po nástupu do praxe jsem se ihned zapojil do stranické i svazácké práce, a to nejen na provozovně, ale i v rámci závodu, kde jsem začal vykonávat funkci ideologa a zároveň místopředsedy při CZV (celozávodním výboru, pozn. red.) SSM RaJ 1, kterou vykonávám dodnes. Zároveň jsem nastoupil jako lektor politického vzdělávání při CZV KSČ,“ napsal o sobě Richard Chlad před 38 lety.
V členské přihlášce do strany tak dokládal, že jako zaměstnanec podniku restaurace a jídelny je připraven stát se plnohodnotným nositelem rudé knížky.
„Pohyboval se na úrovni celozávodního výboru restaurací a jídelen. Do toho podniku vstupoval z Vysoké školy ekonomické a tam fungovala řada lidí, kteří potom hráli důležitou roli v 90. letech. Například Martin Ulčák, poslední předseda Svazu socialistické mládeže (SSM) z prosince 1989,“ upozorňuje Petr Blažek, historik a ředitel Muzea paměti XX. století.
V pořadu Spotlight News popsal, že Chlad se jako ideolog SSM a lektor politického vzdělávání KSČ nejspíš podílel na typických totalitních rituálech, jakými byly oslavy důležitých dat, patrně kontroloval plnění závazků, mohl také dohlížet na své kolegy a doporučovat je. „To, že dělal ideologickou práci, znamená, že musel být z prověřené rodiny,“ pokračuje Blažek.
„Tohle ten případ nebude“
Jak vyplývá z přihlášky Richarda Chlada, který si nechá mezi svými podporovateli říkat „strýček Ričrd“ a před rokem 1989 úředně zastával funkci provozáře v pražském hotelu Tatran, kandidátem na členství v KSČ se stal v březnu 1986. Plnohodnotným vlastníkem rudé knížky o dva roky později.
„Ta dvouletá kandidátská lhůta by se měla v podstatě počítat jako členská, protože z pohledu strany, směrnic a stanov byl kandidát součástí strany, měl se podílet na její práci, měl chodit na schůze, byť nemohl hlasovat. Jeho vůle vstoupit byla jednoznačně deklarovaná přihláškou,“ hodnotí Petr Blažek.
Sám Chlad před několika týdny na internetové platformě Vox TV tvrdil, že do KSČ vstoupil kvůli svým vyučujícím z VŠE. „Lidé, jako jste vy, Richarde, by bylo dobrý, abyste šli do strany, protože jedině vy budete schopni rozložit nebo přesměrovat tu stranu vnitřně, protože na to máte vzdělání, buňky a podobně,“ tlumočil, co mu prý přednášející vštěpovali.
Na taková slova Petr Blažek namítá, že komunistická strana se de facto zevnitř zničila sama. Ale rozhodně ne tím, že by do ní přicházeli lidé se záměrem rozkládat ji.
„Existovaly případy, kdy tam vstupovali lidé z protikomunistického odboje, aby získali informace. Ti, kteří byli tajnými spolupracovníky západních služeb, byli členové KSČ, aby měli krytí. Dokonce v některých případech skončili na popravišti. Tohle ale určitě ten případ nebude,“ hodnotí Blažek normalizační minulost Richarda Chlada a jeho historku
o tom, že chtěl demontovat KSČ zevnitř.
V této epizodě pořadu Spotlight News
se historik Petr Blažek
s reportérem Ondřejem Stratilíkem dostanou také k těmto tématům:
stav KSČ v 80. letech minulého století
vazba mezi KSČ a SSM
prominenti KSČ a SSM v nové realitě po roce 1989
potíže se zveřejněním členské evidence ÚV KSČ