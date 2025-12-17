Děsivě veliká armáda Rusů na hranici s NATO? Vojenský analytik popisuje situaci

Ruská federace rozmístila v Bělorusku na hranicích se Severoatlantickou aliancí 360 tisíc vojáků. V rozhovoru pro stanici N-TV to uvedl německý poslanec a obranný expert Roderich Kiesewetter (CDU). Bezpečnostní expert Jan Kofroň to považuje za nesmysl: „Kde by Rusové vzali tolik vojáků? Jak by jejich přesun utajili? A pokud by je měli, proč by je raději nenasadili na Ukrajině?“
Ruská armáda má kolem milionu mužů. Až 600 000 z nich slouží na Ukrajině, další jsou vázáni v námořnictvu, strategických silách (jaderné zbraně), v letectvu nebo třeba železničním vojsku. Podle Kofroně s nimi nejde tak snadno hýbat. Prostor pro 360 000 volných vojáků tu zkrátka není. „Navíc v roce 2022 – před útokem na Ukrajinu – jsme mohli koncentraci ruských vojáků u hranic sledovat takřka v přímém přenosu. To prostě neutajíte. Teď nic takového nevidíme,“ říká.
Vysocí západní představitelé nicméně opakovaně varují, že Rusové mohou Evropu ohrozit. Generální tajemník NATO Mark Rutte v prosinci v Berlíně prohlásil, že „Rusko by mohlo být připraveno zaútočit na NATO během pěti let“. Zdůraznil, že Rusko přešlo na válečnou ekonomiku a má letos vyprodukovat 1500 tanků a 3000 obrněných vozidel a 2000 řízených střel. Německý ministr obrany Boris Pistorius opakovaně varoval, že Rusko může být schopné ohrozit východní křídlo NATO již mezi roky 2028–2030. A německý náčelník generálního štábu uvedl, že NATO musí počítat s možností ruského útoku na alianční stát do roku 2029.
Je ruská armáda, která krvácí na Ukrajině a nedokáže za 17 měsíců dobýt Pokrovsk, schopná za tři roky zaútočit na Pobaltí? „To záleží na tom, jak dopadne válka na Ukrajině a jak to dopadne s americkou přítomností v Evropě,“ myslí si Kofroň. „Není také zdaleka jisté, že se jim podaří dostatečně zvýšit produkci nových zbraňových systémů.“ „Nicméně,“ uznává Kofroň, „čistě vojensky by mohli zkusit zaútočit na nějaký z členských států. Je to pravděpodobné? Někdy ta vyjádření politiků vypadají, jako kdyby to bylo téměř jisté, ale já se domnívám, že to tak úplně jisté není.“
Německý náčelník generálního štábu varoval, že ruská armáda se navzdory ztrátám adaptuje, učí se vést velké konvenční operace proti dobře vybavenému protivníkovi a že tento „učící se proces“ v kombinaci s přezbrojením může dát Moskvě novou ofenzivní kapacitu vůči Evropě. Jak by vypadal střet s armádou, která – na rozdíl od armád NATO – měla možnost si „osahat“ moderní dronovou válku? „Ta válka by byla jiná, než je válka na Ukrajině. Minimálně v tom ohledu, že Ukrajina byla ve vzduchu slabší. I když odečteme americké letecké síly, tak pořád to evropské NATO je schopno minimálně vyrovnat ruskou leteckou sílu. A dokonce si myslím, že během několika týdnů nebo měsíců bychom byli schopni získat leteckou nadvládu.“ Jenže „minimálně v těch prvních týdnech střetnutí snad by Rusové stáli proti poměrně hodně dobře připraveným jednotkám, proti kompetentním štábům,“ uzavírá optimisticky Kofroň.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.