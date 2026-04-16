Macinka získal „další zbraň“ proti prezidentovi. Reportér o tom, co to říká o Zůnovi

Napětí mezi Hradem a vládou dál eskaluje. Spouštěčem poslední roztržky se stal neodvysílaný rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, na který jako první upozornil reportér Aktuálně.cz Ondřej Stratilík. Ten v pořadu Spotlight News popsal, jak se z předem avizovaného rozhovoru stal politický problém. O tom, že spor je osobní, svědčí i překvapivý krok ministra zahraničí Petra Macinky.
Podle Stratilíka je přitom paradoxní, že samotný obsah rozhovoru žádnou kontroverzi nepřináší. „Ten rozhovor vlastně není nijak zásadní, tam nepadají žádné citlivé věci,“ vysvětluje. Prezident v něm podle něj mluví spíše obecně a místy se zastává náčelníka generálního štábu Karla Řehky. „Je hodně takový po povrchu…“ dodává reportér s tím, že právě absence jakýchkoli výbušných témat činí celou kauzu ještě podivnější.
Sám Stratilík se přitom k odpovědím ze strany ministerstva obrany dostával jen obtížně. „Mám dlouhodobě problém s panem ministrem, že mi na moje věci neodpovídá, někdy mi dokonce utíká před otázkami,“ říká reportér. Oficiální reakce podle něj přišla až se zpožděním a byla velmi omezená. Ministr obrany podle něj pouze uvedl, že o obsahu rozhovoru dlouho nevěděl, a proto odmítá, že by šlo o cenzuru.
Slabost ministerstva obrany?
„Ten rozhovor posloužil jako další rozbuška v tom sporu,“ popisuje Stratilík napětí mezi Hradem a částí vlády. Zároveň upozorňuje i na slabou roli ministerstva obrany v celé věci: „Je to další důkaz toho, jak vlastně slabá role je ministra obrany,“ naznačuje, proč se materiál nakonec dostal právě k šéfovi diplomacie.
Celá kauza podle něj není izolovaným incidentem, ale součástí hlubšího problému ve vztazích mezi ministerstvem obrany a armádou. „Je to další článek, popisující to, jak to mezi vedením ministerstva a generálním štábem nefunguje,“ uzavírá Stratilík.
