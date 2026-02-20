Jde o „body nezlomnosti“. Novinář popisuje humanitární katastrofu přímo z Ukrajiny

Ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu dál ochromují život v zemi. V Kyjevě, kde se teploty v posledních dnech propadly až k minus dvaceti stupňům, řeší tisíce lidí výpadky tepla i elektřiny. Přímo z ukrajinské metropole situaci popsal redaktor Aktuálně.cz Jaroslav Synčák.
„V Kyjevě je v současnosti asi minus deset stupňů, ale ještě před pár dny bylo až minus dvacet. Má se postupně oteplit, což je jedna z věcí, které Ukrajincům v současné době můžou pomoct,“ říká v rozhovoru.
Podle něj Rusko systematicky útočí na elektrárny, teplárny i rozvodné sítě. „I když ty hlavní velké jaderné elektrárny fungují, je problém energii přenést do domácností, do firem, do dalších částí země,“ popsal.
„Body nezlomnosti“ Ukrajiny
V některých částech Kyjeva mluví lidé o humanitární katastrofě. Synčák se nachází v oblasti Troješčina, kde byla zničena velká teplárna. „Jsou tady i dvacetipatrové paneláky, kde lidi nemají teplo, kde nemají světlo. Pokud nemají generátory, jsou na tom opravdu špatně,“ říká.
Stát podle něj začal už na podzim 2022 budovat takzvané „body nezlomnosti“ – vyhřívané stany s generátory. „Člověk se tam může ohřát, nabije si telefon, dá si horký čaj,“ přibližuje.
Problém ale mají senioři nebo lidé se sníženou pohyblivostí. „Horší situace je pro důchodce nebo nepohyblivé lidi, kteří jsou třeba v patnáctém nebo dvacátém patře a bez fungujícího výtahu nemají možnost se do toho bodu nezlomnosti dostat,“ upozorňuje Synčák. Pomoc podle něj závisí na sousedech, příbuzných nebo humanitárních organizacích.
Ti, kdo mají plyn, jsou podle Synčáka ve výhodě. „Pokud mají plyn, dá se říct, že vyhráli. Můžou aspoň zatopit, nahřívají cihly nebo kusy železa, které teplo udrží nějakou dobu,“ popisuje improvizovaná řešení.
Elektřina často funguje jen podle rozpisu. „Člověk den dopředu vidí, že světlo bude třeba od půlnoci do čtyř ráno a pak zase až za deset hodin přes den,“ říká.
Přesto město na první pohled funguje. „Kavárny fungují, bary fungují, obchody fungují. Řekl bych, že jediná hlavní změna jsou generátory,“ dodává Synčák.
Ukrajinci podle něj zůstávají překvapivě odolní: „I když je ta situace pro ně opravdu těžká, jdou do ní s lehkým optimismem a přizpůsobují se.“
Celý rozhovor s Jaroslavem Synčákem o aktuální situaci v Kyjevě, energetických výpadcích i práci českých humanitárních organizací si můžete poslechnout ve Spotlight News. Najdete jej i ve všech podcastových aplikacích.