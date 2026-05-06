Fico se najednou kamarádí se Zelenským? Expert vysvětluje, co se děje

Ještě loni slovenský premiér Robert Fico řekl, že Volodymyr Zelenskyj má zájem pokračovat v konfliktu, aby si udržel moc, že se s ním nesetká, protože ho Zelenskyj nenávidí, a dokonce označil ukrajinského prezidenta za nepřítele Slovenska. Nyní, po setkání obou státníků na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu, je všechno jinak.
V Jerevanu byl Fico přátelský a se Zelenským si domluvil návštěvy v Kyjevě a Bratislavě. Zároveň potvrdil, že Bratislava podporuje vstup Ukrajiny do EU. Nakonec se dohodli na společném setkání vlád a spolupráci v oblasti dopravní infrastruktury a energetiky. Fico nabídl i slovenské zkušenosti z přístupového procesu do EU.
Podle Jozefa Majchráka, zástupce šéfredaktora slovenského deníku Postoj, ale o žádný veletoč nejde. „Bez ohledu na napětí mezi Bratislavou a Kyjevem se tyto věci děly. Podporu Slovenska pro členství Ukrajiny v EU Fico nikdy nezpochybnil, je dokonce jedním z bodů programu slovenské vlády. Společná zasedání obou vlád se konala.“
Slovenská pozice byla podle novináře vždy trochu jiná než u Viktora Orbána. Rétoricky to ale změna je. „Svou roli hraje i to, že po porážce Orbána v maďarských volbách pozice Roberta Fica v EU oslabila. Není tak velkým hráčem a na rozdíl od Viktora Orbána není ochoten obětovat peníze z evropských fondů ve jménu těchto bojů.“
Ficova politika všech azimutů
Fico podle Majchráka hraje hru na všechny strany. „Stále to hraje na domácí proruské publikum, ale zároveň vysílá signál do EU, že je ochotný být pragmatický a nemá v úmyslu způsobovat problémy.“
Doma Fico bojuje o proruské voliče se Slovenskou národní stranou a hnutím Republika. Podle Majchráka tak svůj pragmatismus musí v očích voličů „přebít“ třeba návštěvou Moskvy devátého května nebo nějakým novým sporem s Volodymyrem Zelenským.
„Už má dostatek zkušeností na to, aby dokázal své pragmatické kroky na mezinárodní úrovni zakrýt radikalismem doma. Vždycky to uměl,“ podotýká slovenský novinář.
Visegrádské naděje
Fico zároveň podle Majchráka nechce úplně odepsat ani formát visegrádské čtyřky, který dlouhodobě považuje za důležitý nástroj regionální spolupráce.
Přestože V4 v posledních letech ochromily spory kolem války na Ukrajině, slovenský premiér podle novináře stále věří, že se blok může částečně nadechnout k životu. „Robert Fico byl vždy velký obhájce fungování visegrádské čtyřky,“ připomíná.
Obnova spolupráce ale podle všeho nebude stát na geopolitice, kde mezi členskými zeměmi dál přetrvávají zásadní rozdíly, ale spíš na praktičtějších tématech.
Majchrák navíc upozorňuje, že Ficovi dodalo naději i vítězství Andreje Babiše v českých volbách. „Aspoň v některých tématech může být spolupráce intenzivnější,“ odhaduje.