Bude to bolet všechny! Jedna země na tom ale vydělá, prozrazuje expert o válce

"Bude to bolet Evropu, která bude platit víc za ropu a plyn. Bude to bolet státy Perského zálivu, které jsou závislé na prodeji ropy a plynu. Bude to bolet Čínu a jihovýchodní Asii. Kdo se může zaradovat, je Ruská federace, protože zvýšené ceny energetických surovin hrají do karet Putinovi," prozrazuje Josef Kraus, odborník na Írán z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
„Uzavřením Hormuzské úžiny, kterou se na světové trhy dostává ropa a plyn z Perského zálivu, hrozil Irán opakovaně, kdykoliv mu něco hrozilo,“ připomíná Kraus. „Je si svého vyděračského potenciálu velmi dobře vědom.“ Nejde přitom jen o ropu – po ukončení odběru ruského plynu se Evropa stala částečně závislá na zkapalněném plynu z Kataru. „A Katar včera zastavil produkci,“ varuje analytik.
Nikdo přitom neví, jak dlouho bude vojenská kampaň trvat a jak dopadne. „Všechny možnosti jsou nyní na stole. Od toho, že se režim udrží v nezměněné podobě, nebo dojde k nějaké mutaci a modifikaci toho režimu, nebo dojde k jeho transformaci do podoby klasické vojenské diktatury pod vedením revolučních gard. Případně, že se ten režim zcela rozpadne. Anebo dojde k nějaké transformaci v režim jiného charakteru, případně k nějaké demokratizaci, pokud by Iránci vzali všechno do svých vlastních rukou a současný režim svrhli,“ říká Kraus.
Upozorňuje ovšem na to, že si íránská společnost prošla krvavým potlačením protestů v lednu tohoto roku, zemřely až desítky tisíc lidí. „Ty represálie výrazně oslabily jakákoliv ohniska odporu. Navíc dlouhodobě v Iránu absentuje nějaká politická konstruktivní opozice.“
Může svou roli sehrát následník trůnu, syn posledního šáha Rézy Pahlávího, který žije od roku 1979 v exilu v USA? „Roli opoziční figury by sehrát mohl, ale rozhodně ne sjednocující. Režim jeho otce je pořád ještě velkou částí obyvatel Iránu vnímán jako velice problémový a kontroverzní,“ připomíná odborník.
„Opravdu nemá smysl si to romantizovat. Jeho otec používal sílu k potlačování politické opozice a také všelidových nepokojů, včetně vyhlášení stanného práva. Nechal armádu střílet do lidí. To si spousta lidí pamatuje,“ dodal Josef Kraus.