Proč Putin mlčí k výročí války? Just z Moskvy vysvětluje

„Válka je v Rusku zakázané slovo. Výročí se neslaví, mluví se o tom jen potichu a v soukromí. Více než šedesát procent Rusů si přeje, aby mír nastal co nejdřív. Představují si to ale tak, že Donald Trump praští do stolu a přinutí Zelenského, aby akceptoval ztrátu Donbasu. O nějakém kompromisu nechtějí Rusové slyšet,“ popisuje náladu v Moskvě náš spolupracovník v Rusku Jiří Just.
Na protesty zapomeňte! „Rusové tu válku nějakým způsobem akceptují, že to už je součást jejich života. Rusové zkrátka akceptují, že jejich země je ve válce, že s tím žádný protest nemůže hnout, a proto protesty za poslední čtyři roky vymizely,“ říká Just.
Kreml o samotné válce příliš nehovoří, sám Putin se k výročí zatím nevyjádřil. „Vyjádřil se pouze mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který řekl, že to je válka se Západem, válka, kterou Rusko vyhrává, válečné cíle budou dosaženy a tak dále. Je zcela zřejmé, že Vladimir Putin se nechce k válce přímo vyjadřovat. Je to i z toho důvodu, že i po čtyřech letech chybí skutečné výsledky,“ vysvětluje Just.
Rusové podle něj sledují hlavně dopady války na své peněženky. „V roce 2022 zažili Rusové šok. Najednou v obchodech nebyly třeba šampóny, nebylo jiné spotřební zboží – zahraniční firmy přestaly s Ruskem obchodovat. Pak došlo k nějaké adaptaci, k takzvanému paralelnímu dovozu všeho – včetně luxusních značek, a to navzdory sankcím. Ale letos od začátku roku Rusové stále více pociťují válku na vlastní peněžence. Zvýšily se různé daně, různé poplatky, protože příjmy z ropy a z plynu už nejsou tak vysoké.“