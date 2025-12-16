Babiš vsadil na osvědčené kádry, klíčová opoziční síla se teprve formuje, říká Dostál

Nová vláda je takový revival – poměrně velká část ministrů se na své posty vrací, konstatuje redaktor Aktuálně.cz Vratislav Dostál. „Andrej Babiš vsadil na osvědčené kádry. Velkou neznámou jsou ale jeho noví koaliční partneři.“
Pokud jde o nominaci Filipa Turka na post ministra, Vratislav Dostál má za to, že Andrej Babiš nebude chtít jít s prezidentem do konfliktu. Ministrem zahraničí Turek nakonec nebude, odhaduje s tím, že post by nakonec mohl obsadit třeba Jan Zahradil.
Na otázku, kdo bude hlavní opoziční silou, je zatím brzy, říká redaktor Aktuálně.cz Dostál. „Za prvé nevíme, jak dopadne kongres Občanských demokratů. Za druhé nevíme, do jaké míry ODS oslabí odchod Martina Kuby.“ A nakonec zatím není jasné ani to, jestli bude pokračovat spolupráce v rámci koalice Spolu, dodává.
