Andrej Babiš ve střetu zájmů zůstane, smiřme se s tím, říká právník

Za několik dní to budou tři měsíce, kdy už uplynula lhůta, během které měl premiér Andrej Babiš (ANO) podle zákona vyřešit svůj střet zájmů kvůli holdingu Agrofert, jak sliboval. Zatím k tomu nedošlo. Právník a odborník na obchodní právo Aleš Rozehnal v pořadu Spotlight News vysvětluje, proč si myslí, že k tomu nikdy nedojde.
Vyřešení střetu zájmů slíbil Babiš prezidentovi Petru Pavlovi. Bez toho by ho hlava státu do čela vlády nejmenovala. „Prezident dal Andreji Babišovi de facto nesplnitelnou podmínku, protože ten jeho holding je životně závislý na udělování dotací a životně závislý na veřejných zakázkách,“ říká právník Aleš Rozehnal.
„On mu řekl, buďto se toho vzdáš, nebo nebudeš premiérem. A to prostě není možné,“ tvrdí expert. Ze zákona totiž Babiš nesmí mít vliv na pravidla nebo zákony, které by mohly mít přímý dopad na jeho majetek.
Poté co novináři ze Seznam Zpráv zveřejnili neveřejný statut fondu, do kterého má Babiš svůj holding Agrofert vložit a nevratně o něj přijít, je podle Rozehnala jasné, že na síť svých firem bude mít vliv vždycky.
„Když se podíváte na tu strukturu, tak ona zase tak složitá není. Je jen trochu komplikovanější než ten svěřenský fond, který měl v předcházejícím období, kdy Evropská komise, ale i naše soudy řekly, že je naprosto nevyhovující. Tady je víc článků, je to trošku košatější, ale princip je stále stejný,“ argumentuje Rozehnal. Podle nějž má Babiš na holding stále vliv, jen přes víc osob, než tomu bylo v minulosti.
Babiš tvrdil a sliboval, že o Agrofert nevratně přijde, že na jeho řízení nebude mít vliv a nebudou mu z něj plynout žádné benefity. Rozehnal ovšem upozorňuje, že v případě benefitů je to tak, že je Babiš čerpá formou korunových dluhopisů. A to potrvá.
Rozehnal také vysvětluje, že pokud dojde k převedení Agrofertu do připraveného tzv. slepého fondu, nepůjde v žádném případě o vyřešení střetu zájmů. Poté co Babiš ve vládě skončí, totiž holding ovládne jeho rodina. Přičemž Rozehnal naznačuje, že by se s tím veřejnost měla smířit.
Česko je tak v pozici, kdy jednoznačně hrozí, že přijde o evropské dotace. Evropská komise už se do posuzování, zda premiér vyřešil svůj potenciální střet zájmů, pustila. Podle Rozehnala ale může tohle vyhodnocování trvat roky.