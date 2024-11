Darujte cenu oběda v restauraci a můžeme bránit celou Evropu, říká vývojář družice

Kosmická asociace 22 českých firem Brno Space Cluster vyvíjí družici pro obranu Ukrajiny. V rámci Mise Drak pracuje na zařízení schopném monitorovat území a hranice Ukrajiny a zpracovaná data rovnou posílat velení armády i vojákům na frontě. Projekt vyhlásil crowdfundingovou kampaň s cílem vybrat 150 milionů korun. Samotná družice Drak by pak měla vzlétnout na oběžnou dráhu v roce 2026.

Družice brněnských vědců se od jiných satelitů liší především schopností vyhodnocovat snímky přímo na zemské orbitě. Systém používá prvky umělé inteligence a je schopen rozeznávat vojenskou techniku a upozornit armádní velení ještě dříve, než se družici podaří stáhnout data z několika hodin snímkování.

"Drak také zvládne posílat některé fotky přímo vojákům, což je unikátní, protože jinak by museli se zpožděním čekat na informace z řídicího centra. Budou tedy schopni s Drakem omezeně komunikovat a zjistit, co se děje třeba kilometr před nimi," vysvětluje Petr Kapoun. Satelit by měl v případě potřeby pracovat s konkrétními požadavky, například zmapovat počty tanků, vojsk a stanů nepřátelské armády.

"Za málo peněz dostane Ukrajina hodně muziky," uvádí webové stránky Mise Drak. Stopadesátimilionová částka, která by měla vzejít od dárců, tvoří jen část nákladů mise. Předseda představenstva Brno Space Cluster Petr Kapoun poukazuje, že ve srovnání s projekty jiných družic je ta česká i desetinásobně levnější, a to hlavně díky využití výkonných, menších a lehčích technologií.

"Při vynášení do vesmíru platíte za každý kilogram, a když jich ušetříte stovky, je to snížení ceny i v řádech desítek milionů korun," popisuje předseda představenstva. "Nežádáme nic víc, než co stojí dvě hodiny v restauraci. Asi takový příspěvek od pár tisíc lidí a můžeme bránit celou Evropu," uzavírá Kapoun.

