"Německý růst je u konce." Analytik prozradil, jak zachránit české hospodářství

"Německý kancléř Olaf Scholz si osvojil schopnost své předchůdkyně Angely Merkelové problémy vysedět, nikoliv je vyřešit," říká ve Spotlightu News hlavní analytik Hospodářských novin Martin Ehl. Po dlouhodobých problémech Scholzovy vládní koalice označuje její rozpad za "logické vyústění". Česko navázané na německé hospodářství podle Ehla musí diverzifikovat svoji ekonomiku.

Rozhovor byl natočen v pondělí 11. listopadu. V úterý se vládní sociální demokracie (SPD) a opoziční konzervativní unie CDU/CSU dohodly na uspořádání předčasných voleb do Spolkového sněmu. Měly by se uskutečnit 23. února. Termín ještě musí oficiálně schválit prezident Frank-Walter Steinmeier. Kancléř Olaf Scholz původně usiloval o vypsání voleb na konec března, opozice požadovala co nejdřívější termín. Proti tomu se ale vyslovili nejen politici, ale i papírny a tiskárny.

"Nebojím se to označit za směšné. Jsou země, jako Izrael nebo Bulharsko, které v posledních letech chodí k volbám každého půl roku a z hlediska technického provedení tyto volby nikdo nezpochybňuje. Oproti tomu v Německu, kdysi vzoru techniky a přesnosti, je najednou problém zorganizovat volby za dva až tři měsíce," komentuje analytik.

Přesné složení a politika nové německé vládní koalice podle analytika nebudou známy ještě několik měsíců po volbách. "Minimálně do léta budeme sledovat jednání, sestavování vlády a až pak podobu státního rozpočtu. Čili Německo bude ještě tři čtvrtě roku efektivně vyřazeno z evropsko-světového geopolitického provozu," míní Ehl.

Podle prognózy Mezinárodního měnového fondu letos německá ekonomika vykáže nulový růst, v příštím roce jen 0,8 %. "Německý model růstu posledních 30 let skončil. Německo přišlo o levné energie, o což se do jisté míry připravilo samo vypnutím jaderných elektráren a sázkou na ruský plyn. Zároveň přichází o čínský trh, který byl v minulosti odbytištěm nejen německých aut, ale i strojů a výrobních procesů," vysvětluje analytik.

O Česku Ehl mluví v ekonomickém smyslu jako o "další spolkové zemi". Česká ekonomika je na tu německou navázána a v budoucnu se nemůže spoléhat pouze na ni. Jedinou možnou cestou k větší nezávislosti je podle analytika diverzifikace. "Víc bych se díval třeba na čipový průmysl. Byť nezajistí masovou zaměstnanost, má vysokou přidanou hodnotu a v rámci globálních poměrů může přinést změnu," dodává Ehl.

V budoucnu už by tak česká ekonomika neměla stát na jednom dominantním, například automobilovém sektoru o desítkách nebo stovkách tisíc zaměstnanců. Namísto toho bude podle Ehla žádoucí umět "poskládat" HDP z více menších oborů s vyšší přidanou hodnotou.

