„Najednou jsem neměla chuť se zabít.“ Kovalová popsala okamžitý efekt microdosingu

Hudebnici Terezii Kovalové microdosing psychedelik (užívání velmi nízkých dávek) zachránil život. „Kdybych to měla říct natvrdo, tak jsem už pak neměla chuť se zabít,“ říká s tím, že efekt pocítila okamžitě. „Hned po prvním užití v ten den jsem věděla, že je něco jinak,“ doplňuje.
Kovalová užívala v malém množství psilocybin. „Najednou jsem si začala všímat, že je na světě hezky, a viděla jsem naději. Za mě má microdosing obrovský potenciál, může jít o náhradu antidepresiv, protože to v podstatě v té mikroskopické dávce nemá žádné vedlejší účinky,“ popisuje.
Podle hudebnice mohou být psychedelika zásadní i pro lidi s chronickým onemocněním. „Žiju s chronickými bolestmi skoro 20 let a moje zkušenost je taková, že sice to tu bolest nevypíná, ale spíš to člověka posune vedle ní, že s ní dokáže koexistovat a je s ní víc v pohodě,“ říká.
Po microdosingu Kovalová vyzkoušela i plnohodnotnou asistovanou terapii psychedeliky v zahraničí. „Výrazně mi to změnilo vztahy s okolím, rodiči. Rozvedla jsem se, našla si nového partnera. Zažila jsem smrt ega, rozložení toho, kdo jsem a co tady znamenám na této planetě. Pak jsem se skládala zpátky,“ dodává.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:00:06-00:03:25: Jak Kovalová popisuje microdosing a jeho fungování? Proč vidí v microdosingu potenciál k náhradě antidepresiv?
00:03:25-00:06:23: Jakou látku užívala a jaký má microdosing potenciál v léčbě poruch příjmu potravy a chronické bolesti? Kdy si Kovalová uvědomila, že microdosing zabírá a že je „něco jinak“?
00:06:23-00:11:47: Jak se jí změnily vztahy s okolím po plnohodnotné psychedelické terapii? Jaký je rozdíl mezi microdosingem a asistovanou terapií? Jak Kovalová popsala „smrt ega“ při kombinaci MDMA a psilocybinu? Co zjistila o své neurodivergenci?
00:11:47-00:18:04: Proč považuje za trestuhodné, že asistovaná terapie není v Česku běžná? Proč jsou psychedelika podle Kovalové tabu a jakou roli v tom hraje lobby farmaceutických firem? Jaký problém s alkoholem řeší Česká republika a jak by mohla psychedelika pomoci se závislostmi? Proč je pro bezpečné užívání klíčový terapeutický kontext?
00:18:04-00:23:28: Jak důležitá je integrační práce s terapeutem po seancích? Jaké riziko představuje „spirituální bypass“ v souvislosti s psychedeliky? Proč je psychedelická terapie pro Kovalovou reálnou záchranou života a jaký potenciál vidí v léčbě chronických onemocnění?