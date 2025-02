Influencer o marketingu a vitaminech: Je to obří byznys. Většinu vůbec nepotřebujeme

“Je to v naší hlavě. Máme pocit, že jedna pilulka multivitaminu všechno vyřeší,” říká nutriční terapeut a influencer David Erban k doplňkům stravy, které obsahují za malou cenu třeba 25 látek. Podle něj většinu člověk nepotřebuje. “Roli hraje i silný marketing, z popisu prodejce máme dojem, že bez té látky nemůžeme žít,” upozorňuje.

Nutriční terapeut produkty s názvem multivitamin lidem nedoporučuje. "My si řekneme: super, 25 látek za tak malou cenu, ale většinu z nich často nepotřebujeme suplementovat a ty, které potřebujeme, jsou tam v malém množství," vysvětluje s tím, že často lidé berou jednu tabletku multivitaminu, protože je to pro ně jednoduché a řešit pestrou a vyváženou stravu dá spoustu práce.

Lidé jsou často ovlivněni i marketingem a sociálními sítěmi. "Firmy vyrábějící doplňky stravy vydělávají stamiliony, je to obrovský byznys. Bombardují nás nabídkami a my máme pak z popisu produktu pocit, že máme štěstí, že bez něj vůbec žijeme, když má přece tolik benefitů. Pak si ho koupíme a myslíme si, že všechno bude dobrý, ale většinou je to fakt jen marketing," upozorňuje Erban.

Podle nutričního terapeuta je nejdůležitější doplňovat vitamin D a omega 3 mastné kyseliny. "Vitaminu D nemáme dostatek ani z pestré a plnohodnotné stravy. Přijímáme ho ze slunečního záření a obzvlášť přes zimní měsíce je extrémně důležitý pro naši imunitu. Jednou jsem měl i klienta, který říkal, že i v zimě chodí na slunci polonahý, ale ani to nestačí," popisuje. "Déčko je extrémně levné, jedna kapslička vyjde na půl koruny, takže za 180 korun máte vystaráno na celý rok," dodává.

Oproti tomu vitamin C, který má většina lidí spojený s imunitou, přijímají lidé většinou podle Erbana jako součást potravin v dostatečném množství. "Je otázkou, jestli ho vůbec kupovat. Dostatečné množství dokážeme do těla dostat už z půlky papriky a když ho suplementujeme ve velkém množství, tak nám to maximálně udělá jen dražší moč," upozorňuje.

V jakém množství se z vitaminu D stává toxická látka? Proč je problém, když si lidé sami diagnostikují, jaké brát doplňky stravy? Jak se liší přístup k vitaminům a minerálům i co se týče generací? Jaké potraviny Erban doporučuje, pokud si lidé chtějí zvýšit imunitu?

