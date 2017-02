SpaceX zamíří k Měsíci, příští rok ho obletí dva lidé. Poprvé od konce mise Apollo

před 1 hodinou

Zakladatel společnosti SpaceX Elon Musk chce už v roce 2018 vyslat do hlubokého vesmíru na soukromý let v lodi Dragon dva platící zákazníky. Cesta by měla trvat týden a posádka lodi by měla urazit od 480 tisíc do 644 tisíc kilometrů, odhaduje Musk. Naposledy se do těchto končin vydalo lidstvo v 70. letech v rámci programu Apollo. První mise proběhla v roce 1969, poslední začátkem prosince roku 1972.

Praha - Napínání to bylo neskutečně dlouhé. Teprve dvacet minut poté, co měl Space X ohlásit novinku, se objevila první zpráva. A fanoušci kosmonautiky Elonu Muskovi napínání ihned odpustili. Muskovy rakety zamíří k Měsíci a možná ještě dál. V roce 2018 se podle Muska vydají do hlubokého vesmíru dva zákazníci v lodi Dragon.

Dragon využije nové rakety Falcon Heavy, která je vylepšenou raketou Falcon 9 společnosti Space X. Její první start je plánovaný na léto roku 2017. Měla by být schopná na oběžnou dráhu Země vynést až 60 tun nákladu. Na dráhu kolem Měsíce pak 16 tun. Celá vesmírná loď bude zcela autonomní, posádka ale projde tvrdým tréninkem, aby byla schopná zasáhnout v případě nouze.

Musk počítá s tím, že mise proběhne po úspěšném dopravení lidské posádky k Mezinárodní vesmírné stanici. K tomu má dojít na začátku příštího roku. "Jde o soukromou misi s platícími zákazníky a již nyní nám poskytli výrazné finanční záruky," uvedl Musk. Jejich jména ale uvést podle dohody zatím nemůže.

Mise by měla sestávat z dlouhého letu kolem Měsíce, lidé se tedy dostanou ještě do větších hlubin vesmíru než při misích Apollo. "Pasažéři nejsou naivní a s fyzickou přípravou začnou už letos," uvádí Musk.

Firma tak bude v následujících měsících investovat prostředky do rozvoje komunikace v hlubokém vesmíru. Musk uvádí, že je to stejně nutné pro cesty k Marsu. V letech s lidskou posádkou vidí Musk budoucnost svého byznysu. Již dříve uvedl, že plánuje, že se právě tyto mise stanou významnou částí příjmů firmy. Sám vizionář předpokládá 30procentní podíl.

Musk také na konferenci uvedl, že sice mise kolem Měsíce proběhne, ovšem hlavní slovo má stále NASA. Ne proto, že by let snad měla zarazit, ale pokud by se rozhodla poslat nejdříve pilotovanou misi se svými lidmi na palubě Dragonu, dostane přednost. "NASA má absolutní prioritu," uvedl zakladatel SpaceX i automobilky Tesla.

Naposledy se do těchto končin vydalo lidstvo v 70. letech v rámci programu Apollo. První mise proběhla v roce 1969, poslední začátkem prosince roku 1972. Celkem se uskutečnilo 11 pilotovaných misí programu.

Až dosud zůstaly jedinými pilotovanými lety mimo nízkou oběžnou dráhu Země. Apollo 8 byl první pilotovaný let, který dosáhl oběžné dráhy jiného nebeského tělesa. Let Apolla 17 byl poslední misí na Měsíci a posledním letem mimo nízkou oběžnou dráhu Země. To se příští rok podle slov Muska změní.

Soukromá společnost Elona Muska vyvíjí obří raketu a vesmírnou loď, která by už v roce 2024 měla na Mars dopravit první stovku turistů ze Země. | Video: Reuters | 04:23

autor: David Busta