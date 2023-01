Přes noc v Česku napadlo až 20 centimetrů sněhu. Při nehodách zemřeli dva lidé

Místy až 20 centimetrů nového sněhu napadlo v Češku v noci na sobotu. Přibylo kvůli tomu nehod a hromadná doprava nabírala zpoždění. Na Pražském okruhu se brzy ráno stala i smrtelná nehoda. Další člověk zemřel dopoledne na Trutnovsku, kde spadl na osobní auto strom.

Silničáři kvůli počasí v sobotu v poledne preventivně uzavřeli pro nákladní auta silnici do Harrachova a dále na hraniční přechod s Polskem. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varoval už v pátek, že o víkendu se do Česka opět vrátí sněžení a zvláště v horských oblastech napadne až 15 centimetrů sněhu za 24 hodin.

Silničáři ze Zlínského kraje už ráno hlásili, že jen během noci místy napadlo i 20 centimetrů sněhu, a do hor by tak raději lidé zatím neměli jezdit. Podle meteorologů bude sněžit po většinu soboty, vydatněji na severním a severovýchodním návětří hor. Kvůli silnému větru hrozí také tvorba sněhových jazyků. Výstraha ČHMÚ před sněhem a sněhovými jazyky platí do nedělního rána.

#pocasi V sobotu přes den bude vát čerstvý vítr s nárazy kolem 15 m/s, na horách i kolem 20 m/s (70 km/h).

Proto se hlavně na horách, a postupně místy i ve vyšších a středních polohách mohou vytvářet sněhové jazyky. pic.twitter.com/uUbxAa2hsv — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 21, 2023

Kvůli sněžení přibylo v zemi dopravních nehod. Na Radotínském mostě na pražském okruhu se brzy ráno srazily dodávka a nákladní auto. Spolujezdec z jednoho z vozů havárii podle informací pražské zdravotnické záchranné služby nepřežil. Podle snímků hasičů na místě nehody hustě sněžilo.

Podle webu Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) silnice na okrajích města, včetně pražského okruhu, po sněžení klouzaly. Ředitelství také hlásilo náledí na dálnicích D1 a D11 u Prahy. Podle pražského Dopravního podniku kvůli sněžení od rána nabírá zpoždění řada autobusů MHD.

Tragická nehoda se stala rovněž na Trutnovsku. V Hertvíkovicích v Krkonoších, které jsou částí Mladých Buků na Trutnovsku, v sobotu dopoledne na projíždějící osobní auto spadl strom. Muž, který v autě cestoval, zraněním podlehl, řekla policejní mluvčí Lucie Konečná. Silnice I/14 byla v místě nehody uzavřena.

Sníh komplikuje dopravu v Moravskoslezském kraji, vrstva nového sněhu je tam na silnicích po celém území. Mluvčí hasičů Lukáš Popp uvedl, že do rána hasiči v souvislosti se sněhem evidují dvě desítky událostí, jako jsou zapadlé autobusy, sypače a osobní auta. Vše se obešlo bez zranění a větších škod.

V Olomouckém kraji připadlo také několik centimetrů sněhu a místy fouká silný vítr, kvůli kterému hlavně v kopcovitých oblastech hrozí sněhové jazyky. U Černotína na Přerovsku hasiči zasahovali u kamionu, který sjel ze silnice, a u Huzové na Olomoucku zase vyprostili z převráceného sypače řidiče.

"Řešíme i nehodu osobního automobilu na přejezdu v Petrově nad Desnou na Šumpersku, která zastavila vlakovou dopravu na železniční trati," sdělil mluvčí hasičů Josef Koláček.

Nová sněhová pokrývka komplikuje dopravu v kraji. Zasahujeme u kamionu hrozícího pádem u Černotína, vyprostili jsme řidiče převráceného sypače u Huzové. Řešíme i nehodu osobního automobilu na přejezdu v Petrově nad Desnou, která zastavila vlakovou dopravu na železniční trati.(JK) pic.twitter.com/lXq2qapuyH — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) January 21, 2023

Na jihu Čech zase podle policie u Starého Hobzí na Jindřichohradecku sjela dodávka do stoky, u obce Světlík v okrese Český Krumlov se převrátilo auto a u Frymburku najelo do plotu. Nehody se ale obešly bez zranění.

Silničáři uzavřeli hraniční přechod s Polskem

Ačkoli silnice v Česku jsou podle silničářů většinou se zvýšenou opatrností sjízdné, většina regionů hlásí hlavně na horách sněžení a možný vznik sněhových jazyků. Silničáři proto v sobotu z preventivních důvodů ve 12:00 uzavřeli úsek silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dále na hraniční přechod s Polskem pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny. Omezení je platné zatím do nedělního poledne.

V Krkonoších v sobotu kvůli počasí stouplo lavinové nebezpečí z prvního na druhý stupeň pětibodové stupnice. Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin. Horská služba Krkonoše varuje před silným větrem na hřebenech a nedoporučuje hřebenové túry. Uvedla to na webu.

Kvůli silnému větru se v sobotu nerozjel ani jeden ze dvou úseků lanovky na Sněžku a vítr ráno zastavil také většinu lanovek ve Špindlerově Mlýně nebo kabinovou lanovku na Černou horu.