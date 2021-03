Znojemští skauti ušili tisíce ochranných plášťů. Zapojili příbuzné, známé i vězně

Přístav Neptun je znojemským vodáckým centrem i základnou vodních skautů. Během jara a podzimu se změnil na manufakturu, kde dobrovolníci našili tisíce ochranných plášťů. Nyní svou výrobu pozastavili, zdravotníky v regionu a okolí prý již zásobili. "A také nelze spoléhat na to, že lidé budou ochotni z vlastních sil a zdrojů donekonečna zastupovat práci státu," říká skautský vedoucí.

Celé to začalo minulý rok na jaře, kdy se znojemští skauti napojili na místní firmu vyrábějící netkané textilie vhodné pro zpracování na ochranné pomůcky. Získali tak již během první vlny pandemie vhodný materiál, který je mnohem lepší na ochranu dýchacích cest než obyčejná látka. A kromě toho jim firma poskytla i odborné poradenství.

"Tehdy jsme se pustili do vydávání textilie široké veřejnosti na domácí šití roušek a vyzvali jsme, aby lidé šili, kolik mohou, a nosili zpět. Hned v prvních týdnech jsme rozdali přes tunu materiálu a vrátily se nám tisíce roušek, které jsme okamžitě rozdali v místech největšího nedostatku," popisuje David Gros, vedoucí Vodáckého centra Znojmo a zakladatel tamějšího střediska vodních skautů.

Jenže krátce poté, co se šití roušek rozjelo, skauty oslovila kamarádka z ARO ve znojemské nemocnici a otevřeně jim popsala, co zdravotníkům skutečně schází. Velmi nedostatkové byly například ochranné pláště. "Ač se nemocnice snažila udržet paniku z nedostatku na uzdě, sami lékaři dobře věděli, že to takhle dlouho nevydrží. Rozhodli jsme se proto pomoci," vypráví Gros.

Po konzultaci s odborníky oslovili ochotné lidi ve svém okolí, jestli by mohli z větších kusů látky šít právě pláště. Z nemocnice jim dodali jeden vzorový, podle něj zhotovili střih a mohli začít. Dobrovolnické šití "na koleni" nestačí na celotělové obleky s podlepenými švy, ale pouze na pláště přiléhající jen u krku a na zápěstích, u kotníků končí otevřeným dolním koncem. "Zdravotníci jsou si vědomi výhod a omezení jednotlivých typů a naše pláště používají přesně tam, kde jsou vhodné," vysvětluje vedoucí znojemských vodáků.

Záhy zjistili, že v domácích podmínkách skoro nebylo možné rozložit veliké kusy látky tak, jak bylo potřeba, natož správně zakreslit střih. Proto tedy rozjeli manufakturu ve skautském středisku, na které se podílely všechny znojemské oddíly z přístavu vodních skautů Neptun Znojmo a ze střediska Podyjí Znojmo.

Začínali obkreslováním šablony z vyřazené karimatky, postupně svou práci zdokonalovali a vznikli specialisté řezači látky z rolí, řezači rukávů a plášťů, střihači pásků k utažení pláště a distributoři. Ti nastříhaný materiál zkompletovali do sáčků po deseti až stech kusech a rozdávali dobrovolníkům na ušití.

Na podzim udeřila pandemie v plné síle a poptávka po pláštích ještě znatelněji stoupla. Znojemská manufaktura dobrovolníků spojila své síly s firmou, která vyrábí sportovní a pracovní oděvy, a na zapůjčeném střihacím stroji stříhali materiál po stovkách vrstev. "To znamenalo další obrovský posun vpřed. Rozdělili jsme se na dopolední a odpolední směny a už to u nás vypadalo jako u profesionálů. Naše činnost se dostala do širšího povědomí a lidé začali volat, jak ještě mohou pomoci," pochvaluje si David Gros.

Do šití se tak například zapojili i učitelé a vychovatelé ze znojemských základních i středních škol, místní domovy mládeže, lidé z okolí Břeclavi a také vězni ze znojemského nápravného zařízení. Dokonce volali i lidé s tím, že sice neumějí šít, ale nabízejí pomoc alespoň s dovozem materiálu. "Nemohli jsme řídit všechno, takže se lidé domlouvali mezi sebou. Chuť a snaha pomoci byla obrovská jak na jaře, tak v další vlně na podzim," říká skautský vedoucí.

Postupně našili tisíce plášťů a dodávali je do nemocnic, pohotovostí, středisek záchranné služby, domovů pro seniory, hospiců i praktickým lékařům. Na jaře se věnovali blízkému okolí, přes léto se zprávy mezi zdravotníky rozšířily a na podzim již skauti rozváželi ve třech krajích - kromě Jihomoravského také v Jihočeském a na Vysočině.

V současné době mají od svých příjemců informace, že mají ochranných obleků dostatek, a svou "textilní dílnu" pozastavili. "Šlo o naši reakci na akutní nedostatek pomůcek, ale nejde to dělat donekonečna. Celé to stojí na dobré vůli lidí a jejich ochotě věnovat volný čas. Samozřejmě přišla i únava a tlak běžných povinností," líčí Gros.

Zmiňuje i lehké rozčarování z toho, že zatímco na jaře byl stát celkem pochopitelně zaskočen, na podzim se již býval mohl připravit lépe. "Dělali jsme to dobrovolně, nezištně a rádi. Nelze ale spoléhat na to, že lidé budou ochotni z vlastních sil a z vlastních zdrojů donekonečna zastupovat práci státu," shrnuje skautské šití plášťů jejich vedoucí.

Jeho klub Přístav Neptun Znojmo nyní funguje pouze on-line a on už se nemůže dočkat, až zase vyrazí na vodu. "Držíme si palce, aby se do léta podařilo proočkovat dostatek lidí a naší hlavní starostí byla zase voda v řece a dostatek pádel," uzavírá.