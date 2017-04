Senátoři mají odmítnout novelu zákona o registru smluv. Jedinou výjimku má mít Budvar

před 49 minutami

Senátoři ve středu projednají novelu zákona o registru smluv. Ústavněprávní výbor Senátu, který se poslaneckou novelou zákona zabýval minulou středu, ji doporučil zamítnout. Poslanci v návrhu připouští, že by smlouvy nemusely zveřejňovat státní podniky a firmy, kde má stát, kraje a obce většinovou účast. Senátoři výboru navrhli také několik změn, které upravují poslaneckou novelu zákona. Ve skutečnosti se ale jen přiklonili k původnímu znění zákona, které připouštělo výjimku pouze pro Budějovický Budvar.

Doporučujeme

Praha - Senátoři budou ve středu rozhodovat o podobě novely zákona o registru smluv. Podle poslanců, kteří novelu předložili, by z registru smluv měly být vyjmuty veškeré státní podniky. Tento návrh však minulou středu senátoři ústavněprávního výboru doporučili zamítnout a shodli se na pozměňujících návrzích. Ve skutečnosti se však přiklonili k původní verzi novely zákona o registru smluv, jež umožňuje neukazovat smlouvy pouze Budějovickému Budvaru.

Pozměňovací návrh na jednání ústavněprávního výboru předložil senátor Jaroslav Větrovský, který svůj návrh popsal jako kompromisní a upravuje pouze některé části poslanecké novely. Pozměňovacím návrhem zvětšil okruh zveřejňovaných kontraktů a vypustil z novely státní podniky a další státní subjekty.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden na jednání výboru řekl, že o výjimku pro jiné státní podniky než pro Budvar nežádal. "My jsme se soustředili pouze na výjimku pro Budvar. Samozřejmě s tím se strhla další lavina žádostí o výjimky. Je potřeba podotknout, že i ta aplikační praxe toho zákona přinesla určité poznatky," uvedl Jurečka.

Upozornil právě na to, že se o výjimky, které poslanci v krátkém čase překvapivě do novely zanesli a schválili, přihlásily také další státní firmy, mezi nimiž je i Česká televize, a krajské či městské firmy.

Senátoři by tak zítra měli podle doporučení zamítnout poslaneckou novelu. Kdyby tak neučinili, registr smluv by se zmenšil téměř o polovinu. "Souhlasím s tím výrazem, že ten zákon je vykostěný, a proto navrhuji zamítnutí této novely," řekl senátor Michael Canov.

Pivovary a biatlon

Příliš se mu nezamlouvá ani návrh, kde by jedinou výjimku měl mít Budvar. "Nevidím důvod. Je to, jako kdyby biatlonový svaz řekl, že na střelnici musí všichni kromě Gábiny, protože je nejhezčí," přenesl návrh do sportovní roviny.

Podle Jurečky mají některé další státní podniky určité specifikum, ale v souvislosti s registrem se na ně nevalí takové problémy jako na Budvar. "Státní podnik Lesy ČR je dominantní hráč na trhu. Ale nejsou takto ohroženy, že by ztratily své konkurenční postavení a přišly o spoustu výhod. A právě tak to není v případě dalších podniků a rozhodně ne v případě Budvaru," odůvodňoval výjimku.

"Odběratelé Budvaru nechtějí být nikde zveřejňováni, proto argumenty, že je možné něco začernit, zde nejsou úplně optimální. Obchody se realizují například v řádu desítek minut, kdy na jeden telefonát se musí reagovat rychlou dodávkou. To je věc, která úplně nefunguje, když musíte připravit smlouvu a dát ji předtím do registru," dodal Jurečka.

"Dovedete si představit, jak bude fungovat tele-sales, což je u rychlododávkového zboží naprosto normální a každý to používá? Někdo nám zavolá, chce dodat pivo a chce ho dodat ihned. My mu řekneme, musíš chvíli počkat, nejdřív spolu uzavřeme objednávku, kterou nám podepíšeš, nebo smlouvu. Potom ji zveřejníme a pak až ti to pivo dodáme. Je vám jasné, co udělá," reagoval generální ředitel Budějovického Budvaru Petr Žáček.

Stát jako špatný hospodář

"My se tomuhle nemůžeme bránit, my se nemůžeme bránit našim zákonodárcům. Vy nás zničíte a ta smrt nebude hned, ale bude postupná, tak jak procitnou naši dodavatelé, odběratelé, a až doběhnou smlouvy, které dnes máme uzavřeny," doplnil Žáček, podle kterého se tímto zákonem dá za pravdu těm, kteří tvrdí, že stát je špatný hospodář.

Se sněmovní verzí souhlasí například zástupci státních podniků, mezi nimiž je společnost Explosia, jež je stoprocentně vlastněná státem a pod ministerstvem průmyslu a obchodu vyrábí výbušniny a další vojenské věci, či zástupci státních zkušeben.

"Tento zákon je pro nás de facto likvidační. Naše specifikum je, že vyrábíme zbraně, střelivo a další sortiment. Dokážete si představit našeho zahraničního partnera, který přijde, a my mu řekneme, že jeho smlouvu na naše dodávky zveřejníme? Okamžitě od nás odstoupí. Jako společnost se pohybujeme v tvrdém konkurenčním prostředí," obhajoval novelu František Dittrich z pardubické společnosti Explosia.

Senátoři přijali dva pozměňovací návrhy, návrh senátora Miroslava Antla (BEZPP) a také návrh Jaroslava Větrovského (BEZPP), o kterých se bude právě ve středu na půdě Senátu jednat. Větrovského návrh je považován za kompromis.

Opět uděluje státním podnikům povinnost zveřejňovat smlouvy s výjimkou pouze pro Budějovický Budvar. "Z hlediska co nejmenšího vykostění bych se přikláněl v tuto chvíli k návrhu pana kolegy Větrovského," uvedl ve středu sociálnědemokratický senátor Jiří Dientsbier.

Za návrh, který nařídí většině státních firem odtajňovat své smlouvy, se staví také nezisková organizace Otevřená společnost, která senátorům zaslala otevřený dopis, ve kterém na ně apeluje, aby napravili okleštění registru smluv. Argumentuje také tím, že mnoho státních firem ani o výjimky nežádalo a se zveřejňováním smluv nemají problém. Mezi takové státní podniky patří například Povodí Moravy či dalších českých řek.

Petr Dvořák o tom, jak registr smluv ovlivní fungování zpravodajství ČT | Video: Martin Ťopek | 00:53

autoři: Jan Menšík, Martin Ťopek

Související články