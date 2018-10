Senát je bez komunistů, ČSSD propadla, úspěch slaví ODS

Letošní volby do Senátu jednoznačně ovládla ODS, naopak sociální demokracie zcela propadla, když obhájila jen jeden ze třinácti mandátů. I díky velmi nízké účasti pohybující se pod hranicí 20 procent byly letos výsledky druhého kola senátních voleb sečteny velmi rychle.

Ve většině obvodů bylo jasno už hodinu po uzavření volebních místností. Prvním potvrzeným vítězem se stal Pavel Fischer (nezávislý), někdejší diplomat a jeden z neúspěšných prezidentských kandidátů, který na Praze 12 uspěl proti Evě Tylové (Piráti+LES) s výrazným náskokem přesahujícím padesát procentních bodů.

Uspěl i druhý prezidentský kandidát, který se dostal do druhého kola, a to Marek Hilšer za vlastní hnutí nazvané Marek Hilšer do Senátu (MHS). Na Praze 2 porazil dosavadního senátora za Piráty Libora Michálka. I zde byla převaha výrazná, a to kolem šedesáti procentních bodů.

Dalším známým senátorem se stal starosta Vejprtic Pavel Karpíšek (ODS), který na Rokycansku porazil dosavadní členku horní komory Miladu Emmerovou (ČSSD). Za Chrudimsko pak uspěl další kandidát ODS a starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl, jenž porazil exministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL).

Zlínsko bude v Senátu reprezentovat i nadále uherskobrodský starosta Patrik Kunčar (KDU-ČSL). Ve finále po čtyřech letech znovu porazil bývalého zlínského hejtmana Libora Lukáše (za Soukromníky).

Za Sokolov uspěl geodet a bývalý krajský zastupitel Miroslav Balatka (STAN), který tak porazil místostarostku Sokolova Renatu Oulehlovou (ANO). Na Třebíčsku triumfovala starostka Koněšína Hana Žáková (STAN), jež porazila dalšího kandidáta za vládní hnutí ANO, notáře Miroslava Michálka (ANO).

V horní komoře parlamentu zůstává i senátní matador Jaroslav Kubera (ODS). Tento teplický primátor si volební obvod Teplice podmanil již poněkolikáté, když porazil ředitele teplického gymnázia Zdeňka Bergmana (Senátor 21).

Trochu překvapivý je výsledek na Náchodsku, kde se senátorem stal bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) a porazil tak místního rodáka a současného předsedu KDU-ČSL Pavla Bělobrádka. V prvním kole získal Bělobrádek 26,62 procenta hlasů, Červíček dostal 26,49 procenta.

Za Chomutov se stal postoupil do Senátu ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové Přemysl Rabas (Senátor 21), který vyřadil další zástupkyni vládní koalice, lékařku Martinu Chodackou (ANO).

Za Domažlicko bude v horní komoře bojovat místostarosta Kdyně a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Vladislav Vilímec (ODS), který porazil dosavadního senátora Jana Látku (ČSSD). Prostějovsko ovládla bývalá poslankyně Jitka Chalánková (dříve TOP 09), která uspěla proti dosavadní senátorce ČSSD Boženě Sekaninové.

Jediným kandidátem ČSSD, který obhájil svůj mandát, se stal bohumínský starosta a předseda klubu sociálnědemokratických senátorů Petr Vícha (ČSSD). Ten ve finále na Karvinsku znovu porazil někdejší poslankyni a bývalou havířovskou primátorku Miladu Halíkovou (KSČM).

Ostravským senátorem bude nadále horolezec a podnikatel Leopold Sulovský (Ostravak), který porazil majitele cukrárny Ivo Gondeka (ANO). Za Svitavsko do horní komory míří náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš (ODS), jenž vyřadil dalšího člena vládní ČSSD Pavla Havíře.

Na Českobudějovicku uspěl podnikatel Ladislav Faktor, jenž se o křeslo v horní komoře ucházel jako nezávislý kandidát. Dosavadní senátor Jiří Šesták (za STAN) mandát ve druhém kole senátních voleb neobhájil. Litoměřicko v horní komoře zastoupí starosta města Chlupáč (ODS), jenž porazil lékaře Ondřeje Štěrbu (ANO).

Novým senátorem za Opavsko se stal starosta Bolatic a bývalý poslanec Herbert Pavera (TOP 09), který uspěl proti učitelce Simoně Horákové (ANO). Břeclavsko zastoupí mikulovský starosta Rostislav Koštial (ODS), v souboji vinařů porazil sommeliéra Libora Nazarčuka (ANO) z Břeclavi.

Senátorem za Benešovsko se stal místostarosta Říčan u Prahy Zdeněk Hraba (za STAN). Ve druhém kole senátní volby porazil politologa Jiřího Kozáka (ODS). Novým senátorem za Prahu 8 se stal někdejší náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht (za Piráty), jenž porazil přednostu ortopedické kliniky nemocnice Na Bulovce Pavla Dungla (za TOP 09).

Senátorem za Mladou Boleslav se stal tamní primátor Raduan Nwelati (ODS), uspěl proti starostovi Kosmonos Jiřímu Müllerovi (ANO). V Brně pak dle očekávání uspěl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek (za STAN), jenž porazil bývalého ředitele Českého rozhlasu Brno Jaromíra Ostrého (ANO).