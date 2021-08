Hrozí oslabení elitních policistů. Úředníci si je pletou s domobranci, říká Růžička

Protiteroristická jednotka policie URNA a elitní zásahové jednotky potřebují akutně dozbrojit špičkovou výzbrojí, v opačném případě bude zásadně ohrožena jejich akceschopnost. Že se tak může stát, varuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz poslanec Pavel Růžička (ANO), člen Výboru pro bezpečnost. Upozorňuje i na nepřípustné tlaky lobbistů a nešťastná rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Na jednom z posledních zasedání poslaneckého výboru pro bezpečnost vám náměstek policejního prezidenta Michal Keřka děkoval za podporu. Vy jste ale způsob dozbrojování policie kritizoval. Proč vám tedy policie děkuje?

Nekritizoval jsem policii - ta má v přezbrojování svých elitních jednotek jasno. Mně se jen nelíbí lobbistické či jiné nefér tlaky, jimž je vystavena.

Jaké tlaky máte na mysli?

Například tlaky v dozbrojení protiteroristické jednotky, tedy Útvaru rychlého nasazení, a zásahových jednotek vedou ke značnému oslabení výkonnosti těchto elitních útvarů. Řekl jsem na výboru natvrdo, že podporuji policii v tom, aby její protiteroristické a speciální jednotky byly vyzbrojeny - přesněji dozbrojeny - špičkovými zbraněmi, které se jim v uplynulých letech osvědčily. A že se mi nelíbí nepochopitelné kroky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nejrůznějších lobbistů, kteří do záměrů policie házejí vidle. A to ještě velmi mírně řečeno.

Ve výsledku je dozbrojení elitních jednotek samopaly či puškami firmy Heckler & Koch v nedohlednu. Právě jejími dlouhými zbraněmi jsou zmíněné útvary asi ze dvou třetin vyzbrojeny, a velmi se jim osvědčily. Perfektně funguje i servis a dodávky náhradních dílů a výborná je i secvičenost s těmito zbraněmi.

Mluvím tu o něčem, co teď dobře funguje. Ale kvůli stanoviskům ÚOHS už zanedlouho dobře fungovat nemusí.

Kdo je Pavel Růžička Poslanec za hnutí ANO je členem sněmovního Výboru pro bezpečnost a Výboru pro obranu, stejně jako členem a ověřovatelem Stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství.

V Armádě České republiky sloužil 21 let. V roce 2005 a 2006 absolvoval půlroční mise v Iráku. Byl i na dvou misích v Kosovu. V armádě byl výzbrojařem praporu oprav techniky a i náčelníkem Vojenského požárního dozoru. Uniformu svlékl v roce 2009.

Původně vystudoval obor požární ochrana a bezpečnost průmyslu na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.

A proč by nemělo?

Námitku na ÚOHS podala Česká zbrojovka Uherský Brod, která by ráda své zbraně elitním policistům rovněž dodávala. Nelíbí se jí, že se zbraně doplňují bez soutěže. Jenže v tomto případě jde jen o dozbrojení či doplnění identické a osvědčené výbavy. Proč do toho vnášet chaos odlišnými, a ne tak kvalitními zbraněmi?

Antimonopolní úřad navíc v tomto případě srovnává zbraně, tedy strategický materiál s minimálně dvacetiletou životností a obrovským logistickým zázemím, se spotřebním materiálem. Tedy například nábytkem či kancelářskými potřebami, na jejichž koupi je nutné už po třech letech od podepsání původní smlouvy vypsat novou soutěž. Výsledkem je, že elitní policejní jednotky mají jen omezený počet kvalitních pušek a samopalů a mohly by v budoucnu obdržet nesrovnatelně horší vybavení.

Opravdu to hrozí?

Podívejte, zbraně Heckler & Koch patří k absolutní světové špičce. Proto je mají ve výzbroji elitní policejní i armádní jednotky. Nejen v Česku. A říkám to jako velký fanda a podporovatel českého zbrojního průmyslu. Tahle podpora ale nemůže být za každou cenu. Fandím především kvalitě.

Pokud tedy elitním policejním jednotkám vyhovují jiné zbraně než ty od České zbrojovky, nechápu, proč se firma vlamuje k těmto složkám násilím a rozbíjí svým jednáním a námitkami zbrojní koncepci policie. Přitom jde jen o nějakých tisíc kvalitních samopalů a pušek. Působí to na mě, jako kdyby Česká zbrojovka nebyla ochotna za žádnou cenu připustit, aby se police vyzbrojovala jiným typem zbraně, než je její útočná puška BREN.

Připomínám, že uherskobrodská firma je už bez toho dominantním dodatelem policejních pistolí. Ovšem ne pro elitní jednotky, jen pro řadové policisty.

Dejme tomu, že se Česká zbrojovka po svých námitkách a stanoviscích antimonopolního úřadu se svými puškami prosadí. Poškodilo by to Útvar rychlého nasazení?

Teď ale opravdu jen velmi teoreticky: prvotřídní policejní jednotka by v takovém případě dostala zcela jiné zbraně, než dosud má. A podle mě i méně kvalitní.

A to pomíjím fakt, že při zavedení odlišného typu zbraně do výzbroje se musí zároveň počítat se stovkami nových položek. Náhradními díly počínaje přes různé přípravky až po doplňky a příslušenství. Změnit by se musel i výcvik a odborná příprava. Přeškoleni by museli být instruktoři výcviku a samotní policisté elitních útvarů.

Výcvik policistů by musel běžet současně na několika typech zbraní, při ostrém zákroku by kvůli jejich odlišnosti mohlo dojít k fatálnímu selhání, ohrožení na životech - nejen policistů. Nemluvě už o obrovských vícenákladech při zavádění odlišné logistiky. Vznikl by chaos, který by se hodně dlouho dolaďoval do přijatelného stavu.

Hlavně proto jsem na náměstka Keřku apeloval, aby těm tlakům nepodléhali. Aby si policie stála za svým a prosadila dozbrojení stejnými typy zbraní, které už léta má a s nimiž je spokojena. Policie ví nejlépe, jaké zbraně potřebuje. Nikoliv úředníci, lobbisté, právníci či konkurenční zbrojaři. Proto by měla dozbrojení svých elitních jednotek dotáhnout do konce.

Trochu provokativně se zeptám: co namítáte proti férové soutěži? Zvítězit by měla přece kvalita.

Ptáte se jako ti úředníci - bez znalosti věci. Tedy ještě jednou: jde jen o doplnění zavedené a osvědčené výzbroje. Nejde o zcela nový výrobek.

Pak je tu ještě jeden rozpor: Policii nutí ÚOHS soutěžit i při doplnění identické výzbroje, zatímco pro armádu to v případě přezbrojení na zcela odlišnou útočnou pušku Bren 2 neplatí. Ta soutěžit nemusí. Důležitým ozbrojeným složkám se tedy neměří stejným metrem.

Nebo ještě jinak: v zakázce pro policii ÚOHS pohlíží na zbraně jako na nábytek či spotřební elektroniku, jejichž dodávky je nutné soutěžit. Armáda ale v podobě útočných pušek a pistolí značky CZ dostává podle antimonopolního úřadu vojenský materiál, u něhož je nutné zachovat typovou kontinuitu. I naprostému laikovi musí být jasné, jak velká pitomost tohle je.

Jako bývalý výzbrojař považuji rozdílný přístup ke dvěma ozbrojeným složkám za škodlivý a nebezpečný. Proto jsem se na to v poslaneckém výboru pro bezpečnost ptal, a vysvětlení se nedočkal. Jen té podpory od vedení policie. A mrzí mě, že ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD to za problém nepovažuje.

V přezbrojování či doplňování výzbroje armády a policie vládne tedy chaos?

No, takhle ostře bych to neřekl. Jde o nekoordinovanost a české úřady - konkrétně ÚOHS - k nápravě svými stanovisky vůbec nepřispívají. Na rozdíl od Nejvyššího kontrolního úřadu. Zajímalo by mě, jak si úředníci antimonopolního úřadu představují efektivní zásah elitních policistů vyzbrojených, na rozdíl od dnešního stavu, odlišnými samopaly a puškami s naprosto rozdílným ovládáním.

Proto se znovu ptám: co by se pak stalo?

Ve výzbroji těchto jednotek by vznikl pro policisty nebezpečný galimatyáš, z něhož bude těžit podsvětí nebo teroristé. Chaos, který se snaží do policie prosadit zbrojaři, lobbisté či najaté advokátní kanceláře - ty vám ale zdůvodní za peníze úplně vše.

Lidé z vedení policie si tuhle situaci nedovedou vůbec představit. Jde přece o to, aby se do výzbroje nedostala zbraň, která se bude po dobu služby dalších pěti let dolaďovat a vylepšovat. Možné je i to, že policie nakonec ty pušky BREN bude muset koupit, a pak je zapečetí ve skladech a nebude je používat.

Takže přece jen chaos?

Nechytejte mě za slovo. Uklouzlo mi v rozčilení nad tím, čeho se můžeme v dozbrojení policie dočkat - věcí, kterým ani při nejlepší vůli nerozumím. Mluvme raději o zarážející nekompetentnosti některých lidí či úřadů, kteří neblaze ovlivňují dozbrojování policie špičkovým vybavením.

Jak tedy rozumět stanovisku ÚOHS, že armádě slouží ruční palné zbraně k boji, a proto je nutná jejich unifikace? Zatímco policie podle stejného úřadu unifikovanou, a tudíž spolehlivě fungující výzbroj k boji s teroristy či zločinci nepotřebuje?

S tímto stanoviskem ÚOHS absolutně nesouhlasím. I naprostému laikovi musí být jasné, že když jde policista do střetu s teroristou či ozbrojeným zločincem, tak je to boj. Nic jiného to ani být nemůže být. Jaký je rozdíl mezi bojem s teroristou v Afghánistánu a v Česku?

Policejní sbor je dvakrát početnější než armáda a nepotřebuje mít - na rozdíl od ní - unifikovanou výzbroj?! Vyjádření ÚOHS nelze brát jinak než jako zcestné stanovisko, které přispívá k potížím, o nichž hovoříme.

Pochybuji, že člověk, který toto stanovisko psal, je alespoň elementárně seznámený s činností ozbrojených sil či bezpečnostních sborů a s jejich požadavky. Elitní protiteroristickou policejní jednotku URNA či zásahové jednotky si plete s chaoticky vyzbrojenými partami domobranců. Každému musí být jasné, že z pera tohoto úředníka vzešla nebetyčná hloupost.

Takže, co s tím?

Snad se do konce volebního období najde ještě příležitost, abychom tuto absurdní situaci ve sněmovně probrali, aby ÚOHS dostal rozum. Nejsem sám, komu tento dvojí metr, který vede k oslabení zásahových jednotek v boji s terorismem a zločinem, opravdu velmi vadí.

