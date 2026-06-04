Rosomák se topí v krvi, Krata střídá manželka. Sony ukázalo, na co se letos můžeme těšit

Nový Wolverine, návrat Onimushy, překvapení v podobě nového God of War nebo další ukázka očekávaného Phantom Blade Zero. State of Play nabídlo jednu z nejzajímavějších prezentací Sony za poslední roky a ukázalo, že majitelé PlayStationu se letos rozhodně nudit nebudou. Vedle velkých blockbusterů se dostalo i na závodní novinky, horory s dinosaury nebo návrat legendárního Raymana.
Sony odstartovalo svou prezentaci tím nejsilnějším kalibrem. Očekávaný Marvel’s Wolverine od studia Insomniac Games konečně ukázal delší gameplay a potvrdil datum vydání na 15. září 2026. Tvůrci Spider-Mana vsadili na mimořádně brutální pojetí slavného mutanta a záběry plné krve, rozsekaných protivníků a agresivního soubojového systému nenechaly nikoho na pochybách, že tentokrát nepůjde o rodinnou podívanou. Přestože část fanoušků může mít k míře násilí výhrady, akční sekvence i filmově pojaté honičky naznačují, že Sony má v rukou další potenciální hit.
Velkou pozornost si vysloužil také nový God of War: Laufey. Namísto Krata se hráči ujmou jeho zesnulé manželky Faye, která se ocitne v podivné dimenzi obývané bohy z různých mytologií. Právě tento krok vyvolal mezi fanoušky rozporuplné reakce. Na jednu stranu hra zachovává charakteristickou akci a vizuální velkolepost moderních God of War, na druhou stranu opouští komornější tón příběhu, který stál za úspěchem severské ságy. Ať už se novinka vydá jakýmkoliv směrem, jde bez debat o jeden z nejsledovanějších titulů letošního roku.
Nechyběly ale ani hry pro náročnější publikum. Phantom Blade Zero znovu předvedl rychlé souboje inspirované asijskými akčními filmy a potvrdil, že by mohl být jedním z nejzajímavějších akčních RPG posledních let. Fanoušky samurajských soubojů potěšila také Onimusha: Way of the Sword, která po letech vrací slavnou sérii v moderním zpracování. Další ukázku dostal i No Rest for the Wicked od autorů Ori and the Blind Forest, temné akční RPG kombinující prvky soulslike her a klasického Diabla.
State of Play ale nestálo jen na velkých jménech. Ukázal se nový Rayman, který ovšem místo zcela nového dobrodružství nabídne přepracovanou verzi starších her, což vyvolalo mezi fanoušky smíšené reakce. Pozornost vzbudil také remake prvního Tomb Raideru, pokračování hororové série Until Dawn, survival horor The Lost Wild s dinosaury nebo netradiční závodní hra Stuntman Hollywood, ve které se hráči promění ve filmové kaskadéry natáčející slavné hollywoodské honičky. Na své si přišli i příznivci leteckých arkád díky Ace Combatu a fanoušci Duny díky dalším ukázkám z Dune: Awakening.
Pokud mělo State of Play ukázat, že Sony má pro rok 2026 připravenou silnou sestavu, svůj úkol splnilo. Vedle očekávaných blockbusterů nabídlo i několik překvapení a připomnělo, že PlayStation stále sází především na velké příběhové hry pro jednoho hráče. Jestli se všechny ambiciózní projekty skutečně povedou, ukáže až čas. Už teď je ale jasné, že letošní herní kalendář bude nabitý k prasknutí.