Role, kterou už nestihne. Hvězda kultovních projektů zemřela ještě před první klapkou

Německý herec Udo Kier zemřel 23. listopadu 2025 ve věku 81 let. Jeho smrt potvrdil jeho partner, americký herec a umělec Delbert McBride. Kier byl známý především jako výrazná osobnost filmového i televizního plátna - během několika dekád nasbíral více než dvě stovky rolí v Evropě i Hollywoodu.
Kierovy role často zahrnovaly výrazné a charakterní postavy, zejména pak v herním světě se zapsal lidem do povědomí jako tajemný, sovětský padouch Yuri v legendární hře Command & Conquer: Red Alert 2 a jejím rozšíření. Fanoušci si jeho charakter okamžitě zamilovali a dodnes je neoficiální "tváří" této ikonické strategie z přelomu tisíciletí.
A jak se ukázalo v roce 2023, do videoherního světa se měl opět vrátit, neboť se jeho tvář objevila v teaseru při odhalení nového očekávaného projektu "OD" od Hideo Kojimy. Kier měl ztvárnit jednu z hlavních rolí a jeho potvrzená účast vyvolala vlnu nadšení. Přípravy na natáčení se však z různých důvodů neustále odkládaly a smrt herce bohužel znamená, že ho v této tajemné roli už nikdy neuvidíme. Jak autoři projekt přepracují, není zatím jasné.