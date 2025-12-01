Zprávy

Role, kterou už nestihne. Hvězda kultovních projektů zemřela ještě před první klapkou

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 1 hodinou
Smrt legendárního herce Udo Kiera otřásla filmovým i videoherním světem. Jeho nečekaný odchod znamená, že se už neobjeví v očekávané hororové hře "OD" od Hidea Kojimy. Projekt tak ztrácí jednu z klíčových tváří, která měla výrazně formovat atmosféru a vizuální identitu chystané hry.
Krotitelé bossů - Udo Kier | Video: Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek

Německý herec Udo Kier zemřel 23. listopadu 2025 ve věku 81 let. Jeho smrt potvrdil jeho partner, americký herec a umělec Delbert McBride. Kier byl známý především jako výrazná osobnost filmového i televizního plátna - během několika dekád nasbíral více než dvě stovky rolí v Evropě i Hollywoodu.

Nové díly Krotitelů bossů najdete každý čtvrtek i ve vaší podcastové aplikaci:

Kierovy role často zahrnovaly výrazné a charakterní postavy, zejména pak v herním světě se zapsal lidem do povědomí jako tajemný, sovětský padouch Yuri v legendární hře Command & Conquer: Red Alert 2 a jejím rozšíření. Fanoušci si jeho charakter okamžitě zamilovali a dodnes je neoficiální "tváří" této ikonické strategie z přelomu tisíciletí.

A jak se ukázalo v roce 2023, do videoherního světa se měl opět vrátit, neboť se jeho tvář objevila v teaseru při odhalení nového očekávaného projektu "OD" od Hideo Kojimy. Kier měl ztvárnit jednu z hlavních rolí a jeho potvrzená účast vyvolala vlnu nadšení. Přípravy na natáčení se však z různých důvodů neustále odkládaly a smrt herce bohužel znamená, že ho v této tajemné roli už nikdy neuvidíme. Jak autoři projekt přepracují, není zatím jasné.

 
Mohlo by vás zajímat

Online supermarket Rohlík.cz má novou ředitelku, povede ho Miroslava Vopatová

Online supermarket Rohlík.cz má novou ředitelku, povede ho Miroslava Vopatová

Airbus odhalil výrobní vadu u svých nejprodávanějších letadel A320, jeho akcie padají

Airbus odhalil výrobní vadu u svých nejprodávanějších letadel A320, jeho akcie padají

Češi jdou do sebe. Klesla jejich spotřeba alkoholu, jedli víc zeleniny i sýrů

Češi jdou do sebe. Klesla jejich spotřeba alkoholu, jedli víc zeleniny i sýrů

Mladík pronesl na sjezdu mladé AfD plamenný projev, mnohým připomínal Hitlera

Mladík pronesl na sjezdu mladé AfD plamenný projev, mnohým připomínal Hitlera
Aktuálně.cz Obsah videohra hra herec smrt úmrtí red alert 3

Právě se děje

před 18 minutami
Online supermarket Rohlík.cz má novou ředitelku, povede ho Miroslava Vopatová

Online supermarket Rohlík.cz má novou ředitelku, povede ho Miroslava Vopatová

Nahradila Martina Beháně, který funkci generálního ředitele zastával uplynulé tři roky.
Aktualizováno před 18 minutami
Pohroma v horách. Český klenot drtily drby i úzkosti, krize teď nabrala nový směr

Pohroma v horách. Český klenot drtily drby i úzkosti, krize teď nabrala nový směr

Brenda Fruhvirtová, jedna z nejdominantnějších českých juniorek v historii, prožívá týdny plné tenisového trápení a porážek.
před 23 minutami
Airbus odhalil výrobní vadu u svých nejprodávanějších letadel A320, jeho akcie padají

Airbus odhalil výrobní vadu u svých nejprodávanějších letadel A320, jeho akcie padají

Výrobní vada se zřejmě týká trupových panelů.
před 25 minutami
Češi jdou do sebe. Klesla jejich spotřeba alkoholu, jedli víc zeleniny i sýrů

Češi jdou do sebe. Klesla jejich spotřeba alkoholu, jedli víc zeleniny i sýrů

Nižší byla spotřeba alkoholu, zatímco minerálních vod a nealkoholických nápojů lidé vypili více.
před 42 minutami
Mladík pronesl na sjezdu mladé AfD plamenný projev, mnohým připomínal Hitlera

Mladík pronesl na sjezdu mladé AfD plamenný projev, mnohým připomínal Hitlera

Řeč, kterou Alexander Eichwald pronesl, podle mnohých připomínala proslovy nacistického diktátora Adolfa Hitlera.
před 57 minutami
"Barbie" v posteli s modelkou. Slovinský exprezident překvapil reklamou na pyžama

"Barbie" v posteli s modelkou. Slovinský exprezident překvapil reklamou na pyžama

Snímky vyvolaly bouři na slovinských sociálních sítích.
před 59 minutami
Tajný plán pro válku s Ruskem. Unikly další detaily, Němci nenechávají nic náhodě
1:23

Tajný plán pro válku s Ruskem. Unikly další detaily, Němci nenechávají nic náhodě

Německo sestavilo rozsáhlý plán v případě ruského útoku na některý ze států NATO.
Další zprávy