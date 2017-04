Řidiči autobusů nevyjedou ve čtyřech krajích. Stávka není rozumná, říká šéf Svazu průmyslu a dopravy

před 59 minutami

Celorepubliková stávka řidičů autobusů se nakonec zřejmě citelně dotkne jen čtyř krajů. Za volant autobusu ve čtvrtek ráno neusednou šoféři několika dopravců v Jihomoravském, Jihočeském, Ústeckém a Zlínském kraji. Po jednání to řekli zástupci Svazu průmyslu a dopravy a Asociace krajů České republiky. Prezident svazu Jaroslav Hanák se stávkou nesouhlasí a míní, že není nutná, protože většina dopravců v krajích již řidičům platy zvedla. Stejným argumentem odmítá stávku také předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová.

Praha - Obyvatelé čtyř českých krajů budou muset ve čtvrtek ráno zvolit jinou formu dopravy než autobusy. Ve Zlínském, Ústeckém, Jihočeském a Jihomoravském kraji budou totiž řidiči stávkovat za zvýšení platů, v jiných koutech republiky se drtivá většina řidičů zapojí spíše symbolicky. Jednání ve firmách stále probíhá a podle slov prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka není možné dopředu říci, jak masivní stávka bude.

V pondělí odpoledne o novinkách týkajících se stávky promluvil před novináři Hanák společně s předsedkyní Asociace krajů České republiky a hejtmankou Karlovarského kraje Janou Vildumetzovou. "Stávku řidičů nepovažuji za rozumnou. Většina krajů a firem splnila nařízení vlády týkající se navýšení platů řidičů linkových autobusů," prezentoval hned na začátku své stanovisko Jaroslav Hanák.

Šoféři linkových autobusů bojují za zvýšení platů už od října 2015 a na začátku letošního roku vydala vláda nařízení týkajícího se navyšování mezd řidičům. "Nařízení vlády je velmi nešťastné a vstupuje mezi zaměstnance a zaměstnavatele. Kraje, které soutěžily podle nové legislativy a jediným kritériem byla cena, mohou uzavírat dodatky ke smlouvám pouze o inflaci. Jiný prostor nemají, protože by porušily zákon," upozornila na problém v Jihomoravském a Ústeckém kraji Vildumetzová.

Většina krajů, které mají starší typy smluv a mohly tak dodatky podepsat, tak již učinila a začala vyplácet peníze na platy řidičů. "Nabídli jsme dopravcům navýšení 85 milionů korun navíc v rámci dodatků. Jsme bohužel jeden z těch krajů, které mají dlouhodobé smlouvy, takže ze zákona do nich nemůžeme zasahovat, nemůžeme je rušit a podobně," vyjádřila se ke snaze odvrátit stávku tisková mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová. Stejně je na tom i Jihomoravský kraj.

Navýšení platů řidičů na základě dodatků podle nové legislativy dělá právě v těchto dvou krajích největší problémy. "V Ústeckém kraji by se mělo stávkovat od nevidím do nevidím, od rána do večera. Tam by se řidiči stávky účastnit měli, protože přístup vedení Ústeckého kraje je prostě špatný a v podstatě se snaží donutit firmy k podepsání dodatků, které nic neřeší," komentoval účast Jaří Kuchyňka, místopředseda odborového svazu dopravy společnosti BUS Line a.s., jež je největším dopravcem v tomto kraji.

Ve Zlínském kraji se situace změnila v pondělí ráno, po tom, co ČSAD Vsetín, které zajišťuje autobusovou dopravu na 70 procentech kraje oznámilo, že se ke stávce aktivně připojí. Dopravce tak učinil i po tom, co podepsal dodatek a vyplatil peníze od kraje řidičům. "Minulý týden jsem měla potvrzeno z vedení odborových svazů, že do stávky nepůjdou, protože nemají důvod. Dostali všechny ty peníze, které žádali. Bylo to 73,5 milionu korun a ty jim jdou do platů," reagovala překvapeně tisková Renata Janečková, tisková mluvčí Zlínského kraje. Podle svazu by zde situace neměla být tak vážná. Největším dopravcem v kraji je ČSAD Uherské Hradiště, které stávkovat nebude.

Jako poslední se s masivní stávkou budou muset zřejmě potýkat obyvatelé jižních Čech. "V Jihočeském kraji to proběhlo tak, že ze strany kraje byla odsouhlasena nějaká částka a když to dopravci vykalkulovali a vyplatili, tak hejtman (Jiří Zimola, ČSSD pozn. red.) jim to odmítl tuto částku zaplatit," shrnul podstatu problému výkonný ředitel svazu dopravy Petr Kašík.

V těch krajích, které se do stávky nezapojí, však řidiči své kolegy podpoří alespoň morálně. Vyvěsí plakátky s vysvětlením, nebo budou nosit placky. Cestující se však nemusí bát ani tam, kde stávka proběhne, že by se nedostali, kam potřebují. Jen s většími komplikacemi. České dráhy jsou podle mluvčího Petra Šťáhlavského připraveny na přání krajů posílit alespoň vlakové spoje v těch místech, kde jezdí do práce a do škol nejvíc lidí. "Jednají o tom nyní naši regionální koordinátoři s jednotlivými kraji," uvedl.

Dalším problémem, na který stávka poukázala, je ten, že se jednotliví dopravci, i když dostali peníze, mohou zachovat tak, že řidičům navýší platy jen naoko. V praxi to vypadá tak, že řidičům zvýší platy, ale pokrátí odměny, podobně jako se to stalo při stávce lékařů. Kraje mají s dopravci smlouvy, ale nemají pravomoc kontrolovat, zda peníze skutečně přišly řidičům. To smí pouze inspektorát práce. Situace se stávkou možná povede k tomu, že kraje do budoucna začnou uvažovat, že si zřídí vlastní dopravní podniky a zaměstnají své řidiče.

Jaroslav Hanák uvedl, že dle jeho informací dopravci v drtivé většině peníze řidičům skutečně vyplatili, ale možnosti kontroly chce předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová probrat s premiérem Bohuslavem Sobotkou.

"V pátek jsem posílala dopis panu premiérovi, kdy jsem ho žádala o schůzku, protože si myslím, že situace ohledně stávky je závažná. Pan premiér mi ještě ten den odepsal, že mi nabízí termín společného jednání na 7. dubna ve 14 hodin v Poslanecké sněmovně," řekla Vildumetzová. Což je ovšem až den poté, co stávka řidičů proběhne.

autoři: Jan Menšík, Lenka Petrášová

Související články