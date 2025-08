Republikáni v Texasu odhlasovali zadržení uprchlých demokratů, ti zmizeli do Illinois

Republikáni v texaské Sněmovně reprezentantů odhlasovali vydání příkazů k zadržení desítek demokratických zákonodárců, kteří organizovaně opustili Texas ve snaze zabránit překreslení hranic volebních obvodů, ze kterých by měla prospěch Republikánská strana. Demokraté jsou ve sněmovně v menšině a její jednání zablokovali tím, že v důsledku jejich neúčasti nebyla usnášeníschopná, připomněl web BBC.

Republikánští zákonodárci v pondělí hlasovali pro vypátrání a zadržení demokratických zákonodárců v poměru 86 ku 6. Republikánský guvernér Texasu Greg Abbott následně nařídil státní policii, aby "vypátrala, zadržela a přivedla do sněmovny každého člena, který se zřekl své povinnosti vůči Texasanům". Příkazy k zadržení vydané texaskou sněmovnou však platí pouze uvnitř Texasu.

Demokraté podle deníku The Washington Post (WP) uvedli, že je vydání příkazů k jejich zadržení neodradilo. Jejich zadržení totiž nebude snadné, jelikož většina z nich se uchýlila do Chicaga ve státe Illinois, tedy mimo jurisdikci texaských orgánů. Podle BBC mají demokratičtí zákonodárci v plánu zůstat mimo svůj domovský stát po dobu dvou týdnů, až do konce mimořádné legislativní schůze sněmovny.

Texaská Sněmovna reprezentantů měla v pondělí začít projednávat změnu hranic volebních obvodů, která by podle médií prospěla Republikánské straně ve volbách do federální Sněmovny reprezentantů v příštím roce. Podle odhadu agentury AFP by si republikáni mohli díky změně polepšit až o pět mandátů ve volbách, které na celonárodní úrovni budou ve velké míře referendem o vládě prezidenta Donalda Trumpa.

Aby byla texaská Sněmovna reprezentantů usnášeníschopná, musí se zasedání účastnit alespoň 100 ze 150 zákonodárců. S cílem zabránit účelové změně hranic volebních obvodů se proto více než 50 zástupců Demokratické strany v texaském parlamentu rozhodlo uprchnout do jiného státu. Mnozí z nich se tak uchýlili do států, kde vládnou další demokraté.

Podle amerického tisku texaským poslancům, kteří se nedostaví na plenární schůzi, hrozí kromě zadržení pokuta 500 dolarů denně (10 668 Kč). Tato částka během dvou týdnů dosáhne téměř ročního platu ve výši 7200 dolarů (153 622 Kč), který texaští zákonodárci podle WP pobírají. Abbott uvedl, že demokraté poruší zákon o úplatkářství, pokud se pokusí na pokuty vybrat peníze.

Podle agentury AP o překreslení volebních obvodů uvažují i další republikánské státy, aby Trump neztratil svou většinu v Kongresu po parlamentních volbách v polovině prezidentského mandátu. Právě ve Sněmovně reprezentantů, která v příštím roce bude kompletně obměněna, mají republikáni těsnou většinu 219 ze 435 křesel.