Nezůstal v tom sám. Policista s pěti dětmi ovdověl, od kolegů dostal přes milion

S mimořádnou dávkou solidarity se setkal policista z jižní Moravy Marek Dvořáček. Letos v únoru po několikaměsíčním boji s rakovinou zemřela jeho manželka Věra. Osobní tragédii prohloubila skutečnost, že zůstal sám s pěti dětmi a hypotékou. Situaci mu však částečně usnadnila dobrá vůle kolegů, kteří ve prospěch Dvořáčka nastřádali ve sbírce téměř milion a půl korun. Jde o největší výtěžek sbírky v historii policejního sboru. Dvořáček peníze použije na splátku úvěru.

"Bylo to velké překvapení, že kolegové s něčím takovým přišli. Patří jim za to obrovské poděkování," sdělil Aktuálně.cz Marek Dvořáček k výnosu sbírky. U policie slouží více než dvacet let, momentálně působí na obvodním oddělení v Břeclavi. "Ozvala se mi i hromada lidí s podpůrnými slovy, ať už to byli kolegové policisté, tak i úplně neznámí lidé, stejně jako mi vyjádřili kolegové policisté obrovskou podporu na Facebooku," dodal.

Sbírku uspořádal Nezávislý odborový svaz Policie České republiky. Solidarita policistů s kolegou nabyla netušených rozměrů, na konto Dvořáčka přispělo zhruba dva tisíce lidí, a to i mimo policejní sbor.

Peníze se scházely od počátku března do konce dubna. Vybraná částka se zastavila na cifře 1,43 milionu korun. Peníze už má Dvořáček k dispozici, v květnu si obnos symbolicky převzal.

Sbírku inicioval jeho kamarád Radek Cibulka, před rokem 2011 sdíleli několik let službu v cizinecké policii v Břeclavi. Pracovně se pak rozešli, Dvořáček přešel na jiné oddělení do Brna. Ale přáteli zůstali. O smrti jeho ženy se Cibulka dozvěděl od společné kamarádky ze sboru a okamžitě se mu rozhodl pomoci. Po několika telefonátech napříč odbory, kterých je Cibulka členem, zajistil, že sbírku se povede uspořádat. Zbývalo zajít za Dvořáčkem.

Emotivní schůzka

"Schůzka byla pro mě dosti emotivní. Bylo však potřeba od Marka získat konkrétní informace jako podklady pro případnou sbírku. U něj doma jsme mu tedy sdělili, že mu chceme pomoci," přiblížil Aktuálně.cz Cibulka. "Zároveň jsme se ho dotázali, co bude prioritně potřeba řešit. Marek uvedl, že jej trápí hlavně hypotéka na dům a další náklady s dokončením rekonstrukce jejich rodinného domu."

Smysl sbírky byl tedy jasný. Cibulka finální výnos kvituje s nadšením, i když její okolnosti mu radost kalí. "Upřímně, i když je výsledek sbírky neuvěřitelný, věřte, že bych raději žádnou sbírku nezařizoval," poznamenal. "Bohužel Markovi toto gesto ženu ani maminku jeho dětí nevrátí, ale doufám, že alespoň trochu pomůže," dodal Cibulka. Sám má dva syny, podle svých slov tragédii kamaráda hluboce prožívá.

"Jednoduše - skvělý výsledek! Mám velkou radost nejen z vysoké částky, ale i z obrovské solidarity s konkrétním lidským příběhem," kvituje s povděkem pro Aktuálně.cz výsledek sbírky předseda odborů Milan Štěpánek. Kolegovi z Břeclavi stiženému osobní tragédií přeje, aby se s jejími následky vypořádal co nejdříve. "A z jeho dětí aby se stali dobří lidé, kteří si v sobě ponesou solidaritu, které se jim dostalo," dodal.

Jen letos osm policejních sbírek

Sbírky v obdobných případech pořádají odbory už od roku 2009, ročně jsou v průměru tři, letos už osm. Aktuálně proudí od policistů peníze na pozůstalé po Filipu Suchém z vězeňské služby, který zemřel při autonehodě. "V případě potřeby zveřejníme a rozešleme informace o konání sbírky, po ukončení provedeme sumarizaci a odešleme vybranou částku konkrétním osobám, na jejichž podporu je sbírka vypsána," popisuje předseda roli odborů.

Marku Dvořáčkovi se začal život dramaticky měnit loni na přelomu srpna a září. Lékaři jeho ženě odhalili nádor na ledvině. Diagnózu komplikoval fakt, že novotvar metastazoval do kostí. Dvořáčkovi přitom měli v září slavit dvacáté výročí svatby. V době jubilea se jim stal zázemím brněnský Masarykův onkologický ústav, kde se Dvořáčkova manželka léčila. Lékaři jí aplikovali biologickou léčbu. Ještě v říjnu se zdálo, že terapie zabírá.

"Stav manželky se ale v listopadu rapidně zhoršil. Po dalších vyšetřeních se zjistilo, že léčba nefunguje a postup metastáz je hodně rychlý a silný," popisuje policista. V té době už měl za sebou přesun na obvodní oddělení do Břeclavi, předtím sloužil na jednom z obvodních oddělení v Brně. Jenže denně dojíždět šedesát kilometrů do Brna a starat se při tom o nemocnou manželku se ukázalo neúnosné.

Služba v Břeclavi mu umožnila mnohem účinněji reagovat na potřeby manželky. Dvořáčkovi žijí v obci Moravská Nová Ves, která od nového působiště leží zhruba deset kilometrů. "V jednu chvíli jsem uvažoval o ukončení zaměstnání, ale pak mi umožnili přesun do Břeclavi. A tam mi vyšli obrovským způsobem vstříc ohledně plánování služeb, když jsem například potřeboval odvézt manželku na vyšetření," líčí policista.

"Také mám rodinu a obdobná situace bohužel může potkat každého z nás. Vždy jde o velmi citlivé případy a jedním z úkolů služebního funkcionáře je vnímat potřeby policistů i v jejich soukromém životě," sdělil Aktuálně.cz šéf jihomoravské krajské policie Leoš Tržil, který k Dvořáčkově přeřazení svolil. "Pokud bude potřeba, jsem kolegovi nadále připraven v rámci svých pravomocí usnadnit překonávání této obtížné fáze jeho života," doplnil.

Věděli jsme, že tyhle Vánoce jsou naše poslední

V prosinci se Dvořáčkovi museli smířit s prognózou, že stav manželky je nezvratný. Z nemocnice se přesunula domů, kde přijímala už jen paliativní léčbu. Smyslem této terapie je tlumit bolest. "Věděli jsme, že konec přijde. Jenom jsme nevěděli kdy. Těžko se na něj připravit. Nicméně jeli jsme naplno, jako by ta nemoc nebyla," popisuje policista. "Věděli jsme, že tyto Vánoce jsou poslední společné, ale snažili jsme si to užívat," dodal.

Vánoční svátky to byly v kompletní rodinné sestavě skutečně poslední, Dvořáčkova manželka zemřela 7. února. Skoro čtyři měsíce od její smrti mluví policista o situaci jako přiměřeně stabilní. Velký díl má na tom projevená empatie kolegů. "Rodinný stav je docela pozitivní, i díky kolegům, že se nám podařilo s jejich pomocí uspořádat sbírku. Vybrala se tam pěkná částka. Nicméně cokoliv bych vyměnil za to, aby se tohle nemuselo řešit," uzavírá.

