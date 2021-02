Zneužití pravomoci u strážníků. Šéf dopravní kontroly měnil záznam, aby kryl ředitele

Policie stíhá jednoho z vedoucích pracovníků Městské policie v Plzni, který měl neoprávněně zasáhnout ve prospěch ředitele tamních strážníků. Vyplývá to ze zjištění Aktuálně.cz. Obviněný podle kriminalistů vstoupil do vnitřního systému městské policie, jenž mimo jiné slouží k zadávání přestupků. Stíhaný strážník vinu odmítá. Vedení městské policie ho po úvaze nechalo dál na stejné pozici.

Vedoucí dopravní skupiny plzeňské městské policie Václav Čechura slouží coby strážník více než pět let. V roce 2017 však z pohledu kriminalistů překročil svou pravomoc. Z vnitřního systému městské policie odstranil záznam, jenž se týkal tehdejšího ředitele strážníků Karla Macha. Mach se tehdy mohl se svým osobním vozem provinit proti pravidlům silničního provozu.

Čechuru jeho jednání po čase dohnalo. Jak zjistilo Aktuálně.cz, kriminalisté ho letos v lednu obvinili. "Mohu potvrdit, že stíháme příslušníka městské policie pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby," sdělila redakci Ivana Hostašová, náměstkyně Okresního státního zastupitelství v Plzni, jež vyšetřování dozoruje. Pokud se případ dostane k soudu, v případě uznání viny hrozí Čechurovi až pět let vězení.

Stíhaný městský policista podle vyšetřovatelů ve prospěch ředitele neoprávněně vstoupil do systému zvaného MP Manager, jenž slouží jako hlavní databáze pro práci strážníků. Systém mimo jiné eviduje pokutové bloky, archivuje data či zpracovává statistické údaje pro ministerstvo vnitra. Je propojený i s informačními systémy státní policie.

Kauza není tak jasná, jak by se mohlo zdát

"Slouží primárně k vytváření a správě elektronických informací o událostech řešených obecní nebo městskou policií a dalších činností, které jsou nedílnou součástí výkonu služby. V mobilních zařízeních umožňuje zadávat přestupky a další události on-line přímo v terénu," popsala Aktuálně.cz mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová další rozměr systému, jenž je klíčový pro Čechurův trestní případ.

"Jsem toho názoru, že jsem žádnou takovou věc nespáchal. Ta kauza není tak jasná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Podle mě je to ze strany policie špatně pochopené," řekl Aktuálně.cz Čechura.

V rámci vyšetřování byl podat vysvětlení i tehdejší ředitel Karel Mach, který městské policii velel v letech 2015 až 2019. Dnes řídí oddělení vnitřní kontroly a stížností. "Vzhledem k tomu, že jsem vázaný mlčenlivostí, se k tomu nemohu a nebudu vyjadřovat," řekl Aktuálně.cz.

Bez vysvětlení nechal i své jednání, kvůli němuž vznikl a později byl odstraněn záznam z databáze. "Tohle vám nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit," dodal. Podle informací Aktuálně.cz není podezřelý. Kriminalisté nemají poznatky, že by dal Čechurovi k odstranění informace ze systému pokyn.

Přeřazení na jinou funkci jsme zvažovali

Obviněný šéf dopravní skupiny je přesvědčený, že se v průběhu vyšetřování očistí. Spoléhá na jednu skutečnost, kterou potvrzuje i vedení městské policie. "Absence přestupků v systému není způsobilá zmařit jeho oznámení správnímu orgánu," podotkla mluvčí Pužmanová. Jinými slovy k vyřízení možného přestupku není jeho záznam či následný výmaz z vnitřního systému strážníků rozhodující.

"My se to budeme policii snažit vysvětlit tak, jak to chodilo a jak ten systém fungoval v roce 2017," uvedl Čechura. Současně odmítá, že by svůj nyní stíhaný krok s tehdejším ředitelem Machem konzultoval. Když však odstranění záznamu o jednání ředitele z databáze nemá vliv na finální rozhodnutí o možném přestupku, není jasné, proč do něj Čechura vůbec vstupoval. "Dál se k tomu vyjadřovat nebudu," sdělil.

Stíhanému vedoucímu dopravní skupiny by mohla v rámci vyšetřování nahrát ještě jedna skutečnost. Z tvrzení mluvčí městské policie vyplývá, že tehdejší jednání ředitele Macha nebylo s pravidly silničního provozu v rozporu. "Nelze učinit závěr, že událost, která byla z evidence odstraněna, měla znaky přestupkového jednání," uvádí mluvčí.

Velení městské policie zvažovalo, zda Čechuru kvůli jeho trestní kauze převede na jinou pozici, kde by nemohl jednání, jež nyní objasňují kriminalisté, zopakovat. "Ovšem s ohledem na zkušenost s délkou soudních řízení a podklady obvinění se rozhodlo neprovádět žádná personální opatření," vysvětlila Pužmanová.