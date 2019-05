Řidič na Vsetínsku vjel do protisměru a střetl se s kamionem, na místě zemřel

před 1 hodinou

Kvůli tragické nehodě osobního a dvou nákladních automobilů zůstává uzavřená silnice I/57 v Lužné na Vsetínsku. Řidič osobního vozu podlehl mnohačetným zraněním. Řidič jednoho z kamionů a jeho spolucestující utrpěli středně těžká zranění, se kterými je sanitky převezly do nemocnice. Nehoda se stala před 09:45. "Řidič osobního auta přejel z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde se lehce střetl s jednou nákladní soupravou a poté čelně s druhým kamionem. Řidič osobního vozu jel ze směru od Vsetína, kamiony ze směru od Horní Lidče," uvedl mluvčí zlínské policie Vladislav Malcharczik. Po srážce podle něj zůstalo osobní vozidlo mimo komunikaci, nákladní vůz narazil do verandy rodinného domu