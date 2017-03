Řidič uháněl s turistickým vláčkem po zlínské zoo. Za nehodu mu hrozí osm let vězení

před 47 minutami

Muž, který zavinil nehodu turistického vláčku ve zlínské zoo, čelí obžalobě. Při nehodě se zranilo šest lidí, jeden z nich těžce. Důvodem kolize byla řidičova nedbalost, jel příliš rychle a nepřízpůsobil styl jízdy vozovce, na níž bylo po dešti značné množství bahna a štěrku. Zoologická zahrada jej již propustila. Za obecné ohrožení mu nyní hrozí až osm let vězení.

Zlín - Zlínské státní zastupitelství podalo obžalobu na řidiče turistického vláčku, který loni havaroval ve zlínské zoologické zahradě. Uvedla to v pátek Česká televize. Při srpnové nehodě bylo zraněno šest lidí, jeden člověk těžce. Devětapadesátiletému řidiči hrozí za obecné ohrožení až osm let vězení, muž dosud nebyl trestaný.

Policie již dříve uvedla, že řidič zavinil nehodu svou nedbalostí, nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména vlastnostem vyhlídkového vláčku a vozovce.

Ve vláčku cestovalo minimálně dvacet lidí, nikdo z nich však nebyl zraněn. "Při naklonění a částečném převrácení vagonu vláčku však byli zachyceni chodci, kteří stáli či šli po okraji vozovky. Lehké zranění utrpěli dva dospělí ve věku 29 a 36 let a tři děti ve věku od jednoho roku do sedmi let, dvaašedesátiletá žena ze Štramberka utrpěla těžkou újmu na zdraví, s níž se léčila nejméně tři měsíce po nehodě," uvedla již dříve zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Dechová zkouška neprokázala, že by řidič před jízdou pil alkohol. Muž již návštěvníky zlínské zoo nevozí. Majitel firmy provozující vláčky v pěti zoologických zahradách v Česku ho propustil. Podle něj řidiči do cesty vběhlo dítě a kdyby muž nebrzdil, přejel by ho. Na havárii podle majitele firmy mělo podíl i bláto a štěrk, které na cestě zůstaly po dešti. Vedení zoo po nehodě požádalo provozovatele o opětovné proškolení všech řidičů o bezpečnosti provozu.

